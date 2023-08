[ネットマーブル]

ネットマーブルは、 レベルファイブとタッグを組みサービスを提供しているファンタジーアートRPG『二ノ国:Cross Worlds』(略称:ニノクロ)において、 8月3日(木)より新イベント「釣りフェス」の開催や夏を彩る新コスチュームなどを追加するアップデートを実施いたしました。









◆暑い夏を盛り上げるイベントを開催!

キャラクターの成長に役立つ様々なアイテムを獲得できるイベントを多数開催いたします。



●イベントコスチュームや成長アイテムが獲得できる新イベント「釣りフェス」開催

本アップデートより新釣りコンテンツ「釣りフェス」を開催いたします。

期間限定で登場する釣り場で釣れた魚や日次ごとのイベントミッションを通じて様々なアイテムを獲得できます。

イベントの釣り場は島ごとに釣れる魚が異なる3つの島で構成され、「釣りフェスドリンク」を使用したり「ゲリライベント」に参加することで成長アイテムや稀に「カエルのかっぱコスチューム」が入った宝箱を獲得できます。

また、一定の時間ごとに専用の装置を通じて釣り竿育成素材を獲得できる隠された島に行くことや、各島でイベント限定で登場する魚を釣ることができます。イベントの魚は、「経験値ボックス」や「カエルのかっぱコスチューム」など様々なアイテムに交換できます。



・イベント期間:8月3日(木)アップデート後~8月17日(木)03:59まで



<イベント「カエルのかっぱコスチューム」>







●カオスの亀裂イベント

イベント期間中、毎日支給される「カオスの亀裂の入場チケット」を使用して「カオスの亀裂」にチャレンジできます。「カオスの亀裂」に参加すると、「神秘の厄除け人形合体ボックス」やゴールド、「上級強化石選択ボックス」、「魔法書:亀裂選択ボックス」などの報酬を獲得できます。

「魔法書:亀裂選択ボックス」は、一定確率で獲得可能でラウンドの難易度が上がるほど獲得率がアップします。



・イベント期間:8月3日(木)アップデート後~8月16日(水)23:59まで



他にも、PvPコンテンツ「溶岩谷の大乱闘」シーズン12や「放浪商人ミューズ」の登場頻度が増加する「ミューズの夏感謝祭」、イベント装備を強化して特別な装備を獲得できる「クールサマー強化イベント」なども開催しております。



各イベントの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム:8月3日(木)新イベントのご案内

https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/14/37287



◆夏を楽しむ新コスチュームと乗り物が登場

夏を盛り上げる新コスチューム「ウォーターフェス」が登場いたします。コスチューム「ウォーターフェス」は、コスチューム召喚やコスチューム製作、パック商品などから入手することができます。



<新コスチューム「ウォーターフェス」>







ピンクカラーが可愛らしい乗り物「フラミンゴチューブ」も登場いたします。「フラミンゴチューブ」は、「フラミンゴデイリーチャージ!ショップ」のボーナス報酬から入手することができます。



<新乗り物「フラミンゴチューブ」>







アップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム:8月3日(木)アップデート詳細内容のご案内

https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/22/37285



『二ノ国:Cross Worlds』のゲーム内容の詳細は、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、公式Twitterでは、最新情報を随時発信しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。



◆『二ノ国:Cross Worlds』とは◆

企画/制作「レベルファイブ」、アニメーション作画「スタジオジブリ」、音楽「久石譲」の豪華スタッフにより誕生したファンタジーRPGの名作「二ノ国」をベースに、ネットマーブルの『リネージュ2 レボリューション』の開発者によりモバイルプラットフォーム用に進化させた、「二ノ国」シリーズ最新作となるスマホRPGです。

現実の世界とファンタジーの世界が共存する「二ノ国」シリーズの世界観に基づいたオリジナルストーリーを、色彩豊かな3Dグラフィックスとハイクオリティなカットシーンを用いて、おとぎ話のような世界を流麗なアニメーションで表現しています。さらに、久石譲氏が手掛けた「二ノ国」シリーズの上質な音楽の採用や、超豪華声優陣によるキャラクターボイスなど、まるで壮大なアニメーション作品を鑑賞しているかのような幻想的な体験をプレイヤーに提供いたします。



■『二ノ国:Cross Worlds』アプリダウンロード

https://ntiny.link/_mEaf

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store(iOS)、Google Play(Android)、公式サイト(PC)へ自動で遷移いたします。



■『二ノ国:Cross Worlds』公式サイト

https://2worlds.netmarble.com/ja

■『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/enn_jp

■『二ノ国:Cross Worlds』公式Twitter

https://twitter.com/NinoKuniCW

■『二ノ国:Cross Worlds』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9bn_MdscY0HTlA-pYv3LJQ





◆『二ノ国:Cross Worlds』について◆

[ タイトル ] 二ノ国:Cross Worlds

[ ジャンル ] ファンタジーアートRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 原作・監修 ] 株式会社レベルファイブ

[ 対応OS ]Android 5以降/iOS 11.0以降/iPad, Androidタブレット対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2021年6月10日



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



