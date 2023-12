[大網株式会社]

服の一部やビニールバックは透明素材を使用しており、質感豊かな仕上がり。あみあみにて予約受付中。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「エレガント」より、『ブルーアーカイブ -Blue Archive- アズサ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。







■ブルーアーカイブ -Blue Archive- アズサ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162180



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【製品情報】

ブルーアーカイブ -Blue Archive- アズサ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア







□参考価格:31,240円(税込)

□発売日:2024年11月予定

□メーカー:エレガント

【スケール】1/7

【サイズ】全高:ヘイローまで約190mm(台座含む)

【素材】ABS/PVC



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・差し替え用顔パーツ(1種類)



原型師:竹内

彩色:すすし

キャラクターデザイン原案・イラスト:NAMYO



学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属・補習授業部の「アズサ」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化です!

イラストをモチーフに水着は細部まで再現し、小物やアクセサリーも丁寧に造形。

服の一部やビニールバックは透明素材を使用しており、質感豊かな仕上がりになっております。

また、ガンケースやトランクケースまでも忠実に立体化しました!

ボリューム満点な内容となっております。

さらに、顔パーツの差し替えにより「ジト目」の再現も可能です!

可憐な水着姿のアズサを、ぜひ先生のお手元にお迎えください!































今回ご紹介した製品を含む、『ブルーアーカイブ』関連製品ページはこちらから!







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=28472&pagemax=60



(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-16:46)