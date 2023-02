[株式会社マッシュホールディングス]

世界にひとつだけのテキスタイルコレクションから生み出されるワンピースやジャケットなどがラインアップ



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「styling/(スタイリング/)」は、フランス・アルザス地方の「ミュルーズ染織美術館」のアーカイブを使用したコレクション第三弾を、2023年3月3日(金)より公式オンラインストア及びECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン) 、直営店にて発売いたします。















Musée de l'impression sur Étoffes COLLECTION

3回目となる「ミュルーズ染織美術館」のアーカイブを使用したコレクション。





今シーズンのstyling/のキーワードでもある、都会的で自由な "ボーホースタイル"を表現するペイズリーは、フラワーモチーフをスタッズで囲みstyling/らしいエッジの効いたパターンにアレンジしました。



春らしい、しなやかな素材に都会的なペイズリーを捺染 (なっせん) プリントで落とし込んだ、世界にひとつだけのテキスタイルコレクションです。









商品ラインアップ











MULHOUSE ドビーフレアワンピース ¥47,300

カラー:WHT、KKI

サイズ:0,1

都会的で自由な "ボーホースタイル"を上品に仕上げたシフォンワンピース。

立体感のあるカッティングとフレアの出し方にこだわり、styling/こだわりの残像感のある華やかな一枚に仕上げました。ペイズリーを捺染プリントで落とし込んだ、様々な印象で楽しめる前後2WAYのデザインです。







MULHOUSE ダブルブレステッドスーツジャケット ¥51,700

カラー:OWHT

サイズ:0,1

ゆったりとしたリラックス感が上品なダブルブレステッドジャケット。styling/定番のボクシーなシルエットを本コレクション限定柄で制作いたしました。ラペル(衿)をワイド設定にし、ハンサムな印象に。フロント部分はウエストを適度にシェイプさせ、腰位置が高く見えるようデザインされています。









MULHOUSE ボウスサイドブラトップ ¥28,600

カラー:OWHT サイズ:フリー

「カシュクール型」と「タンク型」での前後着用ができ、スタイルチェンジを楽しめる万能アイテム。サイドに配置したシェルボタンでフィット感の調節が可能です。









MULHOUSE ツータックスーツワイドパンツ ¥39,600

カラー:OWHT サイズ:0,1

フロントにゆったりとしたツータックを施したワイドパンツは、股上を長めに設定することで余裕のあるメンズライクな印象に仕上げた一本。ウエストベルト部分はマニッシュに決まるよう、直線型のナローデザインに。

腰位置が高く見えるワイドシルエットで、脚長効果が得られるのもポイントです。









LOOK BOOK

























販売について







■全国発売日:2023年3月3日(金)

■販路:

・styling/直営店舗( https://stylings.jp/Page/shoplist.aspx )

・styling/オフィシャルオンラインストア( https://stylings.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/styling/ )

※各オンラインストアは12:00(正午)発売









ABOUT "Musée de l'impression sur Étoffes ミュルーズ染織美術館"







「Musée de l'impression sur Étoffesミュルーズ染織美術館」

1857年に創立され、世界中から蒐集(しゅうしゅう)した600万点の染織資料を所蔵しており、そのコレクションの質の高さ、豊富さは世界に類を見ない美術館として高く評価されています。欧州の著名なオートクチュールメゾンをはじめ、世界中のクリエイターがこの美術館を訪れ、新たなデザインのインスピレーションを得ています。









ABOUT "styling/"







2016SSコレクションよりデビュー。スタイリスト白幡啓がディレクションを務める。

オリジナルブランド「styling/」、ハイエンドライン「styling/ by kei shirahata」を中心としたセレクトショップ。

Mannish and elegant in mode をコンセプトにファッションを自分のアンテナで取捨選択し、移り変わる様々な流行を体験してきた“服にはちょっとうるさい” 大人たちへ。

TIMELESS でありながらTIMELY。マニッシュでエレガントでモードなスタイルを提案いたします。



