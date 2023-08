[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向け新作フル3D放置型RPG〈神之塔:NEW WORLD〉(開発:Netmarble N2)において、本日8月3日(木)に正式リリース後初となるゲームの大型アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、新SSRキャラクター「カレン」や新メインストーリーAct5「エヴァンケルの潜魚」の追加や記念イベントを開催しております。









新SSRキャラクター「カレン」は、敵に向かってジャンプをして攻撃しながら、杖を振り回して周囲の敵にも攻撃を加え、周囲の敵を戦闘エリアからノックバックさせることができます。さらに、近くにいる味方の攻撃力と素早さを上昇させそれらの味方にシールドを張ることができます。



・新SSRキャラクター「カレン」紹介動画







<新SSRキャラクター「カレン」>





新たに公開されたメインストーリーAct5「エヴァンケルの潜魚:<過去の手がかり>、<管理人の試験>、<処断部隊>」では、塔の頂上を目指す主人公たちの新たなストーリーが描かれています。



〈神之塔:NEW WORLD〉では、サービス開始後初のアップデートを記念して以下のイベントを実施いたします。





「カレン」育成ミッション:「カレン」の育成に関連するミッション(熟練度アップ、好感度アップ、限界突破)をクリアすると「通常召喚チケット」や「教本」などさまざまな報酬を獲得できます。

2023年わくわくバカンスカウントダウンログインボーナス :8月3日(木)から8月16日(水)までの期間中、ゲームにログインすると「神之水」や「通常召喚チケット」装備アイテム、EXPなどさまざまな報酬を獲得できます。

ユニオン討伐戦:「探索フェイズ」と「ボス戦フェイズ」に分かれて進行され、8月10日(木)まで実施する「探索フェイズ」ではユニオンの仲間と協力してユニオン武器を探します。これらの武器は「ボス戦フェイズ」でユニオンスキルを使用する際に使うことができます。「ボス戦フェイズ」に突入すると、ボスに与えたダメージ量に応じてユニオンポイントを獲得できます。シーズン終了後は、プレイヤーのランキングに応じてさまざまな報酬を獲得できます。







〈神之塔:NEW WORLD〉の詳細については、公式サイトやTwitter、YouTube、Discordなどの公式チャンネルをフォローしてご確認ください。



◆神之塔:NEW WORLDについて◆

[ タイトル ] 神之塔:NEW WORLD

[ ジャンル ] フル3D放置型RPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble N2 Inc.

[ 対応端末 ] iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2023年7月26日



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

Original Comics from LINE MANGA (C)SIU (C)Netmarble Corp. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。





