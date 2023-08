[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォンやタブレット向けにサービス提供しているキャラクターコレクションシネマティックRPG『セブンナイツ2』(開発:Netmarble Nexus)において、8月2日(水)に最新のゲームアップデートを行い、新たな伝説+英雄「不屈の守護者 バリオン」や新規コンテンツ「チャレンジダンジョン」を追加いたしました。

また、豪華報酬を受け取れるイベント「キラキラサマーフェスティバル」も開催いたします。











◆伝説+英雄「不屈の守護者 バリオン」参戦

「不屈の守護者 バリオン(CV:石毛翔弥)」は攻撃型の伝説+英雄で、自身のHPが50%以下になると最大HPの100%を回復し、攻撃力に比例して攻撃速度が上昇効します。

また、対象に攻撃力のシールド無視ダメージを与え、対象が烙印状態の場合は攻撃力の防御無視追加ダメージを与えることができます。さらに、PVPフィールドで自分に解除不可能なネガティブバフ免疫効果を与え、敵の万能型の対象にポジティブバフ解除効果を与えます。



「不屈の守護者 バリオン」の参戦にあわせて、キャラクター個別のストーリーを体験できる「英雄の記憶」に「バリオン:折れない意志」を追加しています。



・公式フォーラム:新キャラ紹介「不屈の守護者 バリオン」

https://forum.netmarble.com/sk2_jp/view/6/2805



・「不屈の守護者 バリオン」」紹介映像





◆新コンテンツ「チャレンジダンジョン」実装

新PvEコンテンツ「チャレンジダンジョン」が登場いたします。「チャレンジダンジョン」はシーズンごとの期間限定開催のコンテンツで、「シナリオシーズン1 12章(EASY)」をクリアすると入場できます。

[チャレンジリスト]ごとに[チャレンジスコア]を設定でき、 特定のスコアを達成すると新たな[チャレンジリスト]がオープンします。

[チャレンジリスト]の設定が高くなるほど、良い報酬と高い特典が獲得でき、シーズン終了後、スコアとクリアタイムを基準にランキングが集計され順位に応じて報酬を獲得できます。



また本アップデートでは、夏の暑さを吹き飛ばす「フィーネ」の可愛らしい水着コスチューム「爽やかなシーブリーズ」が登場しております。









アップデートの詳細については、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・公式フォーラム:8月2日(水)アップデート内容のご案内

https://forum.netmarble.com/sk2_jp/view/6/2801



◆暑い夏を吹き飛ばす!サマーフェスティバル開催!

本アップデートより、涼しげなプロフィールフレームや豪華報酬を獲得できるイベントを開催します。



●サマーフェスティバルログインイベント

イベント期間中、毎日ログインすると「サマー・フェスティバルチケット」や「希少ペット召喚券の欠片」が7枚含まれた「サマー・フェスティバルボックス」、「封印された装身具召喚券」などの様々な報酬を獲得できます。



●サマー・フェスティバル製作イベント

「サマー・フェスティバルボックス」から獲得できる「サマー・フェスティバルチケット」を使用して、「サマー・フェスティバルコイン」や「伝説+キャラ召喚券」、「*伝説宝石選択券」など様々なアイテムを製作できます。





イベントの詳細については、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『セブンナイツ2』公式フォーラム:8月2日(水)新イベント開催

https://forum.netmarble.com/sk2_jp/view/9/2802



『セブンナイツ2』のモバイル版ゲームアプリは、App StoreおよびGoogle Playより無料でダウンロードいただけます。また本作は、日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ロシア語、インドネシア語の12言語でプレイすることが可能です。



■『セブンナイツ2』モバイル版アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1579464028

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sk2gb



モバイル版アプリにてアカウント作成後は、Windows PCでも『セブンナイツ2』をプレイいただけます。



・『セブンナイツ2』PCバージョン β版ダウンロード

https://7k2.netmarble.com/ja/pcclient



『セブンナイツ2』に関する詳細は、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、公式Twitterや公式YouTubeチャンネルなどでは、最新の情報や映像を公開していますので、ぜひフォローしてください。



・『セブンナイツ2』 公式サイト

https://7k2.netmarble.com/ja

・『セブンナイツ2』 公式Twitter

https://twitter.com/Sena2_JP

・『セブンナイツ2』 公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/sk2_jp

・『セブンナイツ2』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCrRdcVCaEMNqE2xWgDCXdUg

・『セブンナイツ2』 公式Discord

https://discord.gg/sevenknights2



◆『セブンナイツ2』とは◆

『セブンナイツ2』は、全世界累計6,000万ダウンロードを記録し、世界中のプレイヤーが楽しんだネットマーブルを代表する人気RPG『セブンナイツ』の正統な続編であり、『セブンナイツ』の物語から20年後の世界が描かれたキャラクター収集型のシネマティックRPGです。Unreal Engine 4を使用した高品質なグラフィックスで描写された多彩なキャラクターやフィールドが登場するこの世界で、プレイヤーは様々な英雄の収集や育成、陣形やリアルタイムでのグループ操作、難易度の高いボス戦などに加え、没入感のある壮大なストーリーと映画のような演出を楽しむことができます。





◆『セブンナイツ2』について◆

[ タイトル ] セブンナイツ2

[ ジャンル ] キャラクターコレクションシネマティックRPG

[ 提 供 ] Netmarble Corp.

[ 開 発 ] Netmarble Nexus Inc.

[ 対応OS ] iOS 10.0以降 / Android 7.0 以降

[ サービス開始日] 2021年11月10日

[ 価 格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-18:46)