[大網株式会社]

特徴的な衣装や愛用のマルチタクティカルまで細部を忠実に再現、台座にはアクリルプレートを使用し高級感を演出。あみあみにて予約受付中。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「ミメヨイ」より、『ブルーアーカイブ -Blue Archive- エイミ 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。







■ブルーアーカイブ -Blue Archive- エイミ 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-163119



【製品情報】

ブルーアーカイブ -Blue Archive- エイミ 1/7スケール 完成品フィギュア





□参考価格:19,800円(税込)

□発売日:2024年9月予定

□メーカー:ミメヨイ

【スケール】1/7

【サイズ】(全て台座含む):高さ275mm(ヘイロー末端まで/頭頂部まで255mm)、横幅137mm(銃先端まで)、奥行120mm/専用台座:幅120mm、厚さ11mm

【素材】PVC&ABS、専用台座:アクリル



【セット内容一覧】

フィギュア本体

専用台座





原型制作:jarel

制作協力:株式会社CREAME

彩色:星名詠美

Desinger/Illustrator:POPQN



大人気学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』から、ミレニアムサイエンススクール1年・特異現象捜査部の「エイミ」が1/7スケールでフィギュア化です!!



どこでも先生をハラハラドキドキさせちゃうエイミ

POPQN氏が描くメインビジュアルを、線一本のニュアンスまで再現したいと頑張りました!

特徴的な衣装や愛用のマルチタクティカルまで細部を忠実に再現、台座にはアクリルプレートを使用し高級感を演出しています!



ミメヨイのブルアカフィギュア第一弾のエイミぜひぜひお手元でご堪能くださいませ!



















(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.



