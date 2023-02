[株式会社マッシュホールディングス]

ディレクターが選ぶ「春におすすめのコーディネート3選」を各1名・計3名の方にプレゼント!



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤 広幸)が2022年3月3日(金)より展開をスタートしたレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、ブランドデビュー1周年の感謝を込めて2023年3月3日(金)から3月12日(日)の期間、Instagramと連動した初のプレゼント企画を開催いたします。









「Universal Design & Just Mode / ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服」をコンセプトとするレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、3月3日(金)でデビュー1周年を迎えます。デビュー時より応援してくださっているお客様への感謝を込めて、ディレクター坂上典子が選ぶ”この春おすすめのテイスト別コーディネート3選”をプレゼントするInstagram企画を開催いたします。

Instagram企画について





日頃からご愛顧いただいているお客様に感謝を込めて、ディレクター自らセレクトしたアイテムを「カジュアル・センシュアル・モード」の3テイストのコーディネートを各1名様、計3名様にプレゼントいたします。■応募期間3月3日(金)から3月12日(日)■応募条件1.MIESROHE公式Instagram(@miesrohe_)をフォロー2.ご自身のInstagramにて、MIESROHEのアイテムを使用した画像と共に、下記の指定ハッシュタグを付けて投稿※商品単品の写真でも可能です。※MIESROHEのアイテムであればシーズンを問いません。<指定ハッシュタグ>#miesrohe #ミースロエ #miesrohe1周年3.ご投稿に希望のコーディネートA~Cもご記入ください例:”Aカジュアル”のコーディネートが素敵でした。”Bセンシュアル”のコーディネート希望etc...

■当選発表当選された方には、3月15日(水)までに公式Instagramのダイレクトメッセージにて当選のご連絡を差し上げます。ご希望のサイズ等も当選通知と共にお伺いさせていただきます。



※非公開の方やDMが受け取れない方は抽選対象外となります。

※当選DMお送り後、3日以内にご連絡がない場合は当選無効とさせて頂きます。



プレゼント内容





A,カジュアルコーディネート



・MWTN231009 washable リブタートルネックニットトップス

color:YEL

size: F

・MWFP231048 organiccottonコクーンデニムパンツ

color:GRY

size:0.1.2









B,センシュアルコーディネート





・MWFO231035 sustainable ジョーゼットキャミワンピース

color:IVR

size:0.1

・MWCT231028 washableボリュームタックデザイン

カットトップス

color:WHT

size:F







C,モードコーディネート





・MWFO231017 sustainable タックデザインベルトオールインワン

color:CHECK

size:0.1









MIESROHE(ミースロエ)について









2022年3月3日デビュー。MIESROHE “ミースロエ“ユニバーサルスペース哲学の雄“ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ“に敬意を込めて【コンセプト】Universal Design & Just Modeユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服Less is more.&God is in the details“より少ないことは豊かなことである”“神は細部に宿る”‐ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ‐【メッセージ】都会、緑、水、何を背景にしても一体化するように感じられるミニマルなデザインでありながら、機能的に考え、快適でストレスの少ないウェルビーイングな服。ものづくりは常にサステナブルを傍に環境貢献を意識。必要以上に着飾ることを主義としない、感性が優れ、自立した女性に向けたファッションデザインを提案します。【 “ミースロエ” 5つの約束 】1. 誰にでも着やすいこと2. 使う上での柔軟性があること3. シンプルで自明であること4. 軽やかでゆとりが確保されていること5. 製品の環境貢献情報が分かること5原則を携え、常に程よいモードを感じさせるピュアでクリーンなファッションブランド■Official Online Store : https://miesrohe.jp/■Instagram: @miesrohe_ ( https://www.instagram.com/miesrohe_/ )■LINE: MIESROHE ( https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=468udspn )



