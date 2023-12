[大網株式会社]

1巻には特典として、「特製A4クリアファイル」「特製ステッカー」「キャストサイン入り複製第1話台本プレゼント抽選応募シリアルコード」が付きます。



フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「アニプレックス」より、『帰還者の魔法は特別です (Blu-ray / DVD)』をご案内中。それぞれ、あみあみ限定全巻連動購入特典ありで現在予約受付中です。







■注目ポイント

『帰還者の魔法は特別です(Blu-ray / DVD)』の1~6を、現在予約受付中。



1~6の全巻購入で、メーカー連動購入特典として「アニメ描き下ろし全巻収納BOX」、あみあみ限定全巻連動購入特典として「ビッグアクリルキャラクタープレート」が付きます。





【製品情報】





■帰還者の魔法は特別です 1



□参考価格:

Blu-ray 7,700円(税込)

DVD 6,600円(税込)

□発売日:2024年1月10日予定

□ブランド:アニプレックス



【セット内容一覧】

・帰還者の魔法は特別です 1 完全生産限定版

≪特典≫

・特製A4クリアファイル

・特製ステッカー

・キャストサイン入り複製第1話台本プレゼント抽選応募シリアルコード

【全巻連動購入特典について】





●メーカー連動購入特典:

アニメ描き下ろし全巻収納BOX



●あみあみ限定連動購入特典:

ビッグアクリルキャラクタープレート



・「Blu-rayもしくはDVD 1~6」まで全巻ご購入頂いた場合のみ対象となります。

Blu-rayとDVDを混合してお買い上げの場合は対象外となりますのでご注意下さい。

・確実に特典をご希望される方は【2024/04/17】までに「Blu-rayもしくはDVD 1~6」全てをご注文ください。

・一部該当商品の完売時など、早期に終了する場合も御座います。予めご容赦下さい。

・同一メールアドレス・同一サイトにてお買い上げ頂いた場合のみ対象となります。

・特典は【最終巻 6】の発売時に合わせて発送いたします。



製品ページはこちら:

(C) A Returner's Magic Should Be Special Animation Partners



【店舗情報】







