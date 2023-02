[株式会社マッシュホールディングス]

3月8日(水)に国際女性デーを祝し、emmiとNew Balanceの一部店舗でコラボレーションキャンペーンを開催。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、モデルのクリス‐ウェブ佳子と娘Beniを起用し、国際女性デーを祝したWEB企画を公開。emmi一部直営店舗とNew Balance NEWoMan新宿店では3月8日(水)より“WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER”キャンペーンを開催。対象店舗をご利用のお客様にメッセージ付きのフラワーブーケのプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )











毎年3月8日は「国際女性デー」。女性の権利を守り、よりグローバルな活躍を支援するために生まれた記念日です。イタリアでは 、女性に感謝の気持ちを込めてミモザの花を贈る習慣があり、今では世界中に広がりつつあります。

今回は、モデル、コラムニストとして多方面で活躍しているクリス-ウェブ佳子さんと娘のBeniさん がご自宅にて「国際女性デー」にふさわしい着こなしを披露してくれました 。“幸せの花”と呼ばれるミモザを思わせるコーディネートに注目です。









LOOK







クリス-ウェブ佳子さん&Beni さんがお手本。

「International Women's Day」にちなんだ“ミモザカラーコーデ”



動くたび優雅に揺れる、幸せなミモザカラー





たっぷりのフレアーが裾に向けてアシンメトリーに入り、動くたびにさまざまな表情を見せる華やかなワンピース。おうちで気兼ねなく洗えるウォッシャブル素材です。



<クリス-ウェブ佳子さん コメント>

毎年、国際女性デーにはミモザをお部屋に飾ります。ミモザを体現したようなワンピースを着るのも素敵。



<Items>

Dress 26,400yen

Bangle 3,960yen

Shoes 10,890yen (New Balance for emmi)





1枚でモード&レトロな気分が楽しめる





Iラインをベースに、裾に向かってフレアーがたっぷりと入ったモードなシルエット。プリントは、軽くて表情のある楊柳生地に小花柄をあしらったレトロな雰囲気。スポーティな曲線が美しいランニングシューズにも合わせやすいデザインのワンピースです。



<Beniさん コメント>

シンプルなものが好きだから、1枚で着てさまになるワンピースは私好み。コーディネートで遊びたいときは母や姉に相談します。



<Items>

Dress 27,500yen

Earrings 3,520yen

Shoes 10,890yen (New Balance for emmi)





しなやかで健康的な女性らしさを表現





サポート力と程よいテンションが心地よい、サステナレッチシリーズのプルオーバーとキャミソールを重ねて。ボトムには、フリンジのようなジャガード生地が印象的なセミフレアスカートを。



<クリス-ウェブ佳子さん コメント>

サステナレッチは大人のYOGAスタイルにぴったり。吸水速乾、接触冷感、UVカットなど機能性抜群のファブリックは忙しい私たちの味方!



<Items>

Tops 10,890yen

Tops 16,500yen

Skirt 17,600yen

Shoes 14,080yen (New Balance)



幾通りにも、変幻自在に着こなせる







光沢のあるラメ糸をハイゲージで編み立てた、スクエアネックのキャミソールと長め丈カーディガンのアンサンブルニット。ボトムはナイロン生地のワークパンツ。裾のドロスト調節で全体の印象が少しずつ変化します。

足元は90年代を彷彿させるボリューム感あるスニーカーでストリート感をプラス。



<Beniさん コメント>

その日の気分に合わせてムードを変えられるのがいい。人も自分も、型にはめないのが好きだから。



<Items>

Ensemble 19,800yen

Pants 18,700yen

Shoes 16,500yen (New Balance for emmi)







「国際女性デー」に寄せて



<クリス-ウェブ佳子さん コメント>

「毎年3月8日にはミモザを飾り、私と娘2人で写真を撮ります。なかなか3人で撮ることはないので貴重な機会です。娘たちには小さい頃から、何でも自分で決めさせてきました。お部屋の模様替えから進学先まで……。これからも一人の女性として、自信を持って自分で決めた道を歩んでほしいですね」



<Beniさん コメント>

「女性として尊敬しているのは、やはり最も身近な存在である母。他人に左右されることなく、自分の意見をしっかり持っているところに憧れます。そして国際女性デーの存在をもっと多くの人に知ってほしいと願っています」









【New Balance(ニューバランス)】との別注スニーカーが発売













【New Balance for emmi】

New Balanceのランニングモデルより初の別注が実現。

スポーツシーンにもシティユースにもなじむ透明感のあるオリーブカラーを採用。

柔らかなクッション性と、軽やかな履き心地が特徴のモデルを、装いも春らしくカラーリング。ソールはクリアながら深いオリーブカラーにすることで全体を立体感のあるグラデーションに仕上げました。

花びらを思わせる柔らかなピンクベージュがアウトソールにのぞき、さりげない女性らしさを感じさせます。



【New Balance for emmi】

FRESH FOAM X MORE v4

価格:19,800yen

カラー:KKI

サイズ:22.5~25.0cm (0.5cm刻みで展開)



■販売について

<オンラインストア>

発売日:3月1日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )



<店舗>

発売日:3月1日(水)

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )











“WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER”キャンペーン









emmi | New Balance

WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER

国際女性デーに、“お花”を贈ろう。



「国際女性デー」を祝し、New Balanceとコラボレーション企画“WOMEN’S EMPOWERMENT FLOWER”キャンペーンを開催。

New Balanceの契約女性アスリートや、クリス-ウェブ佳子さんとBeniさんから女性をエンパワーメントするメッセージを頂きました。

対象店舗にてお買い求めの女性のお客様に、メッセージ付きのフラワーブーケをプレゼントいたします 。



明日からのモチベーションにつなげるための未来に向けたメッセージ。

全ての女性たちが自身を持って前に進めますように。



■開催概要

対象店舗にてお買い求めの女性のお客様にNew Balanceの契約女性アスリートや、クリス-ウェブ佳子さんとBeniさんのメッセージ付きのフラワーブーケのプレゼントいたします。



■開催日時

3月8日(水)

※無くなり次第終了となります。



■開催店舗

emmi NEWoMan新宿店

emmi アトレ恵比寿店

emmi ルミネ有楽町店

New Balance NEWoMan新宿店



■ブーケについて

設立当初からサステナブルなマインドを根幹に持つemmiは、

フラワーショップ「whole」さんのロスフラワーを出さない運営に共感し、今回ご一緒させていただきました。



「仕入れる際、毎回同じテンションにならないよう気をつけてお客様は勿論、

スタッフの私たちも新しい発見や新鮮な気持ちになれるようなラインアップを心がけています。

毎回表情の変わるお花を見つけにお客様がいらっしゃり、

新しいお花と入れ替わることで、常に新鮮なお花をご用意することができています。

それでもどうしても余ってしまったお花は、隣接している美容室に飾ったり、スタッフで分けたり、

花びらにできるものは今後発売する予定のポプリとして集めています。」- whole 綱川さん









国際女性デーについて







1904年3月8日、アメリカの女性労働者が権利を求めてデモを起こしたことから、女性の権利と平等を守る記念日として制定された「国際女性デー」。女性の生き方を見つめ、女性に生まれたことを誇りに思う「国際女性デー」は、emmiの提唱するライフスタイルに響き合います。また、イタリアで春の訪れを告げる“幸せの花”ミモザが「国際女性デー」のシンボルとなっています。









モデル クリス-ウェブ 佳子さん・娘Beniさんについて











クリス-ウェブ 佳子(Yoshiko Kris-Webb)

モデル・コラムニスト。

4年半にわたるニューヨーク生活で養った国際感覚と、バイヤーやPRなど幅広い職業経験で培われた独自のセンスが話題となり、2011年より10年に渡り人気雑誌「VERY」の専属モデルにを務める。

ストレートな物言いと広い見識で、トークショーやイベント、空間、商品プロデュースの分野でも才覚を発揮。2017年にエッセイ集「考える女(ひと)」(光文社刊)、2018年7月にトラベル本「TRIP with KIDS こありっぷ」(講談社刊)を発行。二女の母。



ベニ・ウェブ(Beni Webb)

2006年生まれ。

幼少期よりモデル活動を始める。母はクリス-ウェブ 佳子。











【Whole(ホール)】について







2017年4月 渋谷区富ヶ谷のワインバーの一角で週末花屋として始動。

その後2019年4月にヘアサロン「awry by the manner(アーライバイザマナー)」と併設されたフラワーショップとして実店舗オープン。

ギフトなどのオーダー以外にもウェディング装花や展示会装花、撮影のスタイリングなど幅広く活動中。店舗ではオリジナルキャンドルや花器などプロダクトも展開する。











【New Balance(ニューバランス)】について







マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。









【emmi(エミ)】について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi





