2023年8月24日(木)8時~ <宇都宮カンツリークラブ>



一般社団法人 海と日本プロジェクト in 栃木県は、2023年8月24日(木)に「海と日本プロジェクト in 栃木県 ジュニアカップ」を開催いたします。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。







海と日本プロジェクト in 栃木県は、これまで学習イベントを実施して、海とのつながりや海の環境など、海の学びを小学生のみなさんにお伝えしてきましたが、今回は、スポーツを通じて海の学びをお伝えしようと思い、「海とスポーツプロジェクト」を始動いたしました。



その第1回目としてジュニアカップを開催。ゴルフにした理由は、

・栃木県は、人口10万人あたりのゴルフ場の数が全国第1位で、ゴルフをする環境に恵まれているということ

・ゴルフ界でも環境に対する様々な取り組みが推進されていること

などから、ゴルフのジュニアカップを開催することといたしました。



会場内では、海の環境に配慮したゴルフ関連グッズの展示や海の問題を考える展示物(※1)、栃木県発の海弁当などをご用意。トークショーでは、U字工事さん、山内鈴蘭さんをゲストにむかえ、楽しく海を学びます。





← ※1 展示体験スペース風景

世界規模で見た場合の純粋なプラスチックリサイクル率が10%程度であることを視覚的に体感してもらうために、グリーンの10%の体積の穴を作りカップに見立ててプラスチック製品のごみを詰めたグリーンでパターゴルフを体験する。

デザイン:文星芸術大学 総合造形専攻 教授 吉田 利雄氏





<イベント概要>





<団体概要>

団体名称 :一般社団法人 海と日本プロジェクト in 栃木県

URL :https://www.tochigi-tv.jp/topics/?id=2334

活動内容 :豊かな海を未来につなげるため、栃木県と海のつながりや海の環境、問題を栃木県民に伝え、行動をおこしてもらえるよう日々活動している



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







