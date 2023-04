[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

2023年4月26日(水)→5月14日(日)、大丸下関店6階地域貢献リボンホール 10:00-17:30(18:00閉場)※最終日は16:30まで(17:00閉場) 入場料:一般・高大生700円 小中学生400円 未就学児無料







展示内容このイベントでは世界中で愛される『トムとジェリー』アニメーション作品や、コテンパンにやられて変形してしまったキャラクターの展示、ジェリーが大好きなチーズの世界を表現した空間などをお楽しみいただけます。また、各方面で活躍するアーティストとのコラボ作品の展示やオリジナルグッズも250点以上販売。全エリアで撮影可能と、まさに『トムとジェリー』の世界を心ゆくまで体感できるイベントです。





新しいフォトスポットも登場!





入場特典入場された方、先着600名様にトムとジェリーオリジナルポストカードをプレゼント。※なくなり次第終了いたします。オリジナルグッズも250点以上!











※数に限りがございます。なにとぞご了承ください。※グッズコーナーへの入場は展覧会入場者のみです。※場内混雑の場合はお待ちいただく場合もございます。※本催事で販売する商品については、大丸・松坂屋カードのポイント付与、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードのご優待は対象外です。入場料など基本情報一般・高大生 700円(600円)小中学生 400円未就学児無料ペアチケット 1,000円※一般・高大生2名様ご入場いただけます※価格はすべて税込です。※ペアチケットは、一般・高大生の方2名様がご入場いただけます。※グッズ会場は、入場チケット購入者のみご利用いただけます。※( )内は大丸・松坂屋のクレジットカード、大丸・松坂屋アプリ会員、大丸松坂屋友の会カードをお持ちの方のご優待価格です。※障がい者手帳ご提示で、ご本人とお連れ様1名まで無料でご入場いただけます。※未就学児以下、無料。※イベントの内容は、変更または中止になる場合がございます。感染症拡大防止のため、(5月7日(日)まで)マスク着用の徹底、手・指の消毒、適度な距離の確保をお願いしております。主催:大丸下関店、トムとジェリー カートゥーン・カーニバル 実行委員会後援:下関市、下関市教育委員会、KRY山口放送協力:ワーナーブラザース ジャパンTOM AND JERRY and all related characters and elements(C)&(TM)Turner EntertainmentCo.(s23)■本イベントのご紹介、広報用画像・オリジナルグッズ画像のご掲載につきましては、キャプションと上記のコピーライト等の記載をお願いします。(フォントの指定はありません。行換えも構いません。短縮形については広報までお問合せください。〕アーティストとのコラボ作品の画像には(C) Yuko Higuchi のクレジットが必要です。【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-10電話:083-232-1111(代表)アクセス:JR「下関駅」徒歩すぐHP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonosekiTwitter:https://twitter.com/daimarushimo



