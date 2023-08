[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年8月10日(木)11日(金)高知市万々商店街



高知クリーンアッププロジェクト実行委員会は、第70回よさこい祭りの期間である8月10日(木)・11日(金)の2日間、会場の一つである高知市万々商店街の清掃活動とごみの分別やポイ捨て禁止を呼びかける啓発活動を行いました。この清掃活動は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要 海洋ごみゼロ in 高知市万々商店街

・日程 2023年8月10日(木)・11日(金)

・開催場所 高知市万々商店街

・参加人数 1日目 のべ100名 2日目のべ200名

・協力団体 高知市万々商店街



よさこい祭りでもごみゼロを目指して!清掃活動を行いました





高知市を舞台に開かれたよさこい祭りでは、8月9日夜の前夜祭から始まり、12日の全国大会・後夜祭まで、約157チーム、1万4000人の踊り子が、鳴子を手に華麗な演舞を繰り広げました。新型コロナウイルス感染対策もあり、4年ぶりの通常開催となった今年は、記念すべき70回の節目の大会。台風による雨も心配されましたが、のべ100万人の観客が踊りを楽しみました。

踊り子が演舞を繰り広げるのは、高知市内17の競演場や演舞場です。競演場の一つとなっている高知市の万々商店街では、演舞の合間の時間を利用し、運営スタッフの皆さんや観客の方々と一緒に清掃活動を行いました。





お笑い芸人「ツーライス」のお二人もごみ拾いに参加!みんなで笑顔の清掃活動に





また、高知県で活動しているお笑い芸人「ツーライス」の二人が、「自分で出したごみは自分で持ち帰ろう」「会場でポイ捨てや置き捨てを見かけたら拾いましょう」など、高知の海洋ごみゼロを目指す活動をPRしました。ツーライスの呼びかけに応え、観客の皆さんも周りに落ちているごみを拾い集めてくださり、会場に一体感が生まれ楽しく清掃活動を行うことができました。





<団体概要>

団体名称:高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

活動内容:高知県民に対し「海洋ごみ」の問題について提議し、県民の学ぶ、体験する、発信するイベントおよび情報を発信し、ムーブメント化を図ることを目的とし、発足しました。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-17:46)