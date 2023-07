[ネットマーブル]

● Jam Cityがワーナー・ブラザーズと共同でモバイルパズルRPG『ヒーローズ&ヴィランズ』の配信を開始

●プレイヤーは、「バットマン」や「ワンダーウーマン」などの人気ヒーローやヴィランとチームを組み、152のミッションに挑戦

●DCの新キャラクターやストーリーは毎月更新予定









ネットマーブルは、同社の北米を拠点とする子会社Jam Cityが、ワーナー・ブラザーズと共同開発したモバイルパズルRPG『DCヒーローズ&ヴィランズ(英語名:DC Heroes & Villains)』を7月21日(金)より、全世界(中国を除く)に向けて正式サービスを開始したことをお知らせいたします。



『DCヒーローズ&ヴィランズ』は、「バットマン」や「ワンダーウーマン」、「ジョーカー」、「ハーレイ・クイン」などの約60人の人気ヒーローやヴィランとチームを組み、パズルを解いて悪の真髄からDCユニバースを守るゲームです。



プレイヤーはゴッサムシティやメトロポリスなどのDCユニバースの有名な場所を探索し、152のミッションに挑戦することができます。「ジャスティス・リーグ」や「スーサイド・スクワッド」のような同じグループのヒーローやヴィランを結成し、より強いスキルを発動することで、簡単に敵を倒すことができます。



Jam Cityは、DCの新キャラクターやストーリーの新章などを含んだ、楽しめるコンテンツのアップデートを毎月実施する予定です。



Jam Cityのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるリサ・アンダーソン(Lisa Anderson)は、「Jam Cityは、ワーナー・ブラザーズと世界で最も人気のあるエンターテインメントブランドの1つであるDCコミックスのパートナーになることに大変興奮しています。『DCヒーローズ&ヴィランズ』の正式リリースにより、DCファンにユニークで没入感のあるモバイルゲーム体験を提供し、多くのプレイヤーに愛されるゲームサービスを続けていきたいです」と述べています。





◆『DCヒーローズ&ヴィランズ』アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/dc-heroes-villains/id1498981975

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludia.dc2021



ゲームに関する詳しい情報は、公式サイトや公式SNSチャンネルでご確認ください。

・公式サイト:https://dcheroesandvillains.com/(英語)

・公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/DCHeroesVillains(英語)

・公式Instagram:https://www.instagram.com/dcheroesvillains/?hl=en(英語)

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@dcheroesvillains(英語)

・公式Facebook:https://www.facebook.com/DCHeroesVillains/(英語)

・公式Discord:https://discord.com/invite/dcheroesvillains(英語)

・公式Twitter:https://twitter.com/DCHVGame(英語)



◆『DCヒーローズ&ヴィランズ』について◆

[ タイトル ] DCヒーローズ&ヴィランズ

[ ジャンル ] モバイルパズルRPG

[ 提供・開発 ] Jam City Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2023年7月21日



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



