[株式会社マッシュホールディングス]

オープンを記念し、限定アイテムやノベルティなどの特典をご用意



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案する「FRAY I.D(フレイ アイディー)」の新店舗が、ルミネ北千住4階にオープンいたします。















新店舗限定カラーアイテム









1枚でコーディネートが完成する、上品なムード漂うニットコンビワンピース。

デコルテを美しく魅せるカシュクールリブニットと、裾に向かってボリュームが出るシアーフレアスカートで女性らしい印象に仕上げました。

ブラックと白地のドットの組み合わせは、華やかさを与えてくれ、シーン問わず着用いただけるカラーです。



・商品名:フレアスカートコンビニットワンピース

・価格:24,200円(税込)

・サイズ:F

・限定カラー:ドット(ルミネ池袋店・ルミネ北千住店限定カラー)







FRAY I.Dで定番のリボンバッグ。

今シーズンは、立体的なダブルハンドルを合わせ、スクエアフォルムでマチをしっかりと施したデザインに。

収納力が増し、オンオフで使いやすいミドルサイズに仕上げました。

ルミネ北千住店・ルミネ池袋店限定のホワイトはコーディネートに合わせやすく、ポイントになるカラーです。



・商品名:リボンバッグ

・価格:9,680円(税込)

・限定カラー:ホワイト(ルミネ池袋店・ルミネ北千住店限定カラー)









ノベルティプレゼント









税込み3万円以上お買い上げのお客様に、FRAY I.Dオリジナルバッグ(ホワイト、ブラック)をプレゼントいたします。



※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。







ポイントアップキャンペーン







MA CARD FOR GO GREEN POINT UP

3月8日(水) ~ 3月16日(木) の期間中、FRAY I.Dルミネ北千住店でお買い物いただいたお客様は、会員ランクに関わらず、ポイント還元率が一律5%となります。









店舗情報







■店舗名:FRAY I.D ルミネ北千住店

■オープン日:3月8日(水)

■所在地:〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住 4階

■電話番号:03‐5284‐9270(営業日より開通)

■営業時間:11:00~20:30











FRAY I.D(フレイ アイディー)について







これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。 本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で 自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。 過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しみます。

■Official Online Store: https://fray-id.com/

■Instagram:https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/brand/frayid



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-14:16)