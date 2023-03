[フリュー株式会社]

ディビジョン別のデザイン・BGMを搭載!「AnimeJapan 2023」にコラボ搭載プリ機を先行設置



フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下 フリュー)は、プリントシール(以下、プリ)機『ルートミー』にて、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-(以下、ヒプノシスマイク)」の5周年を記念したコラボレーション(以下 コラボ)が決定いたしました。







本コラボは、全国のアミューズメント施設に設置されたプリ機『ルートミー』*1にて、3月27日(月)から5月31日(水)までの期間限定で体験が可能。さらに、3月25日(土)・26日(日)に開催する「AnimeJapan 2023」へコラボモード搭載機を先行設置することも決定いたしました。





「ヒプノシスマイク」×プリ機『ルートミー』コラボフレーム撮影イメージ



今回プリ機『ルートミー』に搭載するのは、コラボ仕様のデコレーションフレームとBGM。デコレーションフレームは、「Buster Bros!!!」、「MAD TRIGGER CREW」、「Fling Posse」、「麻天狼」、「どついたれ本舗」、「Bad Ass Temple」の全6種類で、キャラクターとの2ショット風プリも叶う特別なデザインです。さらに、撮影・落書き中には選んだディビジョンに応じたBGMが流れ、気分を盛り上げます。

また、印刷されるシールには「ヒプノシスマイク」5周年ロゴとチームロゴをデザインする他、撮影データはお手持ちのスマートフォンにダウンロード*2することも可能。プリならではの仕掛けで、「ヒプノシスマイク」の世界観を存分に感じることのできるコラボとなっております。

なお、本情報は本日3月3日(金)配信の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- HPNM Hangout! +」(ヒプ生)にて公開。見逃した方は、「ヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@hypnosismicofficial/)」でのアーカイブ配信にて内容をご確認いただけます。また、「AnimeJapan 2023」内「EVIL LINE RECORDS/Dazedブース」へ、本コラボモード搭載のプリ機『ルートミー』を先行設置。3月27日(月)のコラボ開始よりも一足先に、キャラクターたちとのプリ撮影をお楽しみいただける貴重な機会です。

*1…一部店舗では、対象機種に本コラボモードが搭載されていない場合がございます。

*2…ダウンロードには、画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』への登録(無料)が必要です。





<「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」×プリ機『ルートミー』プリコラボ概要>



プリ機『ルートミー』にて、「プリコラボモード」を選択することでコラボデザインのプリをお楽しみいただけます。

[実施期間] 3月27日(月)~5月31日(水)

[対象機種] 『ルートミー』

[対象店舗] 『ルートミー』設置のアミューズメント施設等 店舗検索:http://pictlink.com/s/xZdusaaN

※一部店舗では、対象機種に本コラボモードが搭載されていない場合がございます。

[内容] 撮影フレーム&シールふちセット、BGM 全6種類

[搭載チーム・楽曲]

「Buster Bros!!!」 IKEBUKURO WEST BLOCK PARTY

「MAD TRIGGER CREW」 Scarface

「Fling Posse」 とりま Get on the floor

「麻天狼」 シンクロ・シティ

「どついたれ本舗」 縁 - ENISHI -

「Bad Ass Temple」 でらすげぇ宴

[URL] https://sp.pictlink.com/sp/puri_news#/11478 ※スマートフォン閲覧推奨

[著作権表記] (C)KING RECORD



「Buster Bros!!!」セット



「MAD TRIGGER CREW」セット









「Fling Posse」セット





「麻天狼」セット





「どついたれ本舗」セット





「Bad Ass Temple」セット











<「AnimeJapan 2023」会場先行設置概要>



「AnimeJapan 2023」に本コラボモード搭載のプリ機『ルートミー』を設置。コラボ開始に先駆けてお楽しみいただけます。

[実施日時] 3月25日(土)・26日(日)

[設置場所] 東京ビッグサイト東展示棟・EVIL LINE RECORDS/Dazedブース

[URL] AnimeJapan 2023公式サイト https://www.anime-japan.jp/







<音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」とは>







2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げます。

バトルを彩るラップミュージックには日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開されています。

また、「ヒプノシスマイク」では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っています。

≪「ヒプノシスマイク」公式サイト https://hypnosismic.com/≫







<プリ機『ルートミー』とは>







撮影・写り・落書き…全てに可愛さを凝縮したプリ機。写りは丸みのある輪郭と柔らかな「ほわ白肌」、輝く「きゅるおめめ」で完成する「2.5次元盛れ」が特徴です。また、撮影中のテンションを上げる「リングライト」の初設置や、バーを使った調整で理想の顔が叶う新レタッチ&メイクなど、女の子の願望を叶える機能が盛りだくさん。この他にも、簡単に流行のデザインで落書きができる「ワンタップ」機能を新搭載するなど、自分だけの“可愛い”を追求していくわくわく感をお届けします。

≪プリ機『ルートミー』プレスリリース https://www.furyu.jp/news/2022/05/furyu_puri≫





※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※ルートミー、2.5次元盛れ、ワンタップデザイン他はフリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



