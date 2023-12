[大網株式会社]

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『特捜戦隊デカレンジャー ディーソードベガ -MEMORIAL EDITION-(バンダイ)』を現在ご案内中です。







■注目ポイント

「特捜戦隊デカレンジャー」20周年記念、全長約900mmの「ディーソードベガ」がメモリアル仕様で登場。



「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





■特捜戦隊デカレンジャー ディーソードベガ -MEMORIAL EDITION-

【製品情報】

特捜戦隊デカレンジャー ディーソードベガ -MEMORIAL EDITION-







□参考価格:19,800円(税込)

□発売日:2024年8月予定

□ブランド:バンダイ

【サイズ】

・ディーソードベガ-MEMORIAL EDITION-本体:H約900mm×W約130mm×D約80mm

・専用台座:H約50mm×W約70mm×D約15mm

・補助パーツ:H約15mm×W約30mm×D約20mm

【素材】

・ディーソードベガ-MEMORIAL EDITION-:ABS・MABS

・専用台座/補助パーツ:ABS

【使用電池】単4乾電池×3(別売り)



【セット内容一覧】

・ディーソードベガ-MEMORIAL EDITION-本体×1

・専用台座1式×1

・補助パーツ×1



「特捜戦隊デカレンジャー」20周年記念!

全長約900mmの「ディーソードベガ」がメモリアル仕様で登場!

~「デカマスター NEVER STOP」を背景に再生した「100人斬り効果音」も収録!~

『特捜戦隊デカレンジャー』放送開始20周年を記念して、司令官「ドギー・クルーガー」が変身する戦士“デカマスター”の愛刀「ディーソードベガ」をMEMORIAL EDITIONとして商品化いたします。



本体は完全新規造形を行い、劇中をイメージした造形と全長約900mmという迫力のあるサイズ感で立体化。

特徴的な鍔部など複雑な面構成を追求し、グリップ等細部まで徹底再現しています。



また、本体の各種ボタンを押すことでサウンドギミックが発動。

「デカマスター NEVER STOP」をはじめとした、3種のBGMも収録しているほか、「デカマスター NEVER STOP」を背景にした「100人斬り効果音」も収録!

さらに、レバー操作で封印モードから解除モードへの移行も再現。

解放サウンドが発動しLEDが発光します。



モードを切り替えることで、デカマスターver.とデカレッドver.の2バージョンの遊びが可能です。

デカマスター(声:稲田徹)とデカレッド(演:さいねい龍二)の特徴的な台詞を25種類以上収録しています。



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



















(C)東映



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



