●全世界累計60億PV突破のウェブトゥーン原作コミック「神之塔」が、フル3D放置型RPGとして生まれ変わる

●原作コミックを忠実に再現し、手軽なゲーム性と圧倒的クオリティのアニメーションで多くのプレイヤーへの楽しみを提供

●事前登録特典として、SSRキャラ「二十五日の夜」や「キャラクター召喚チケット」をプレゼント







ネットマーブルは、スマートフォン向けに開発中の新作フル3D放置型RPG〈神之塔:NEW WORLD〉(開発:Netmarble N2)を、7月26日(水)より全世界に向けて正式サービスすることを発表いたします。



〈神之塔:NEW WORLD〉は、韓国の人気ウェブトゥーン(漫画)作品「神之塔」をベースに、すべてのプレイヤーが楽しめるシンプルかつ奥深い戦略的なバトルに重点を置いて開発したゲームです。ネットマーブルは「神之塔」の世界観を圧倒的クオリティの3Dグラフィックアニメーションで制作しました。また、原作者であるSIU氏とのパートナーシップにより独自のストーリーがゲーム内で展開されます。



本作の特徴は、誰でも容易かつ便利に楽しめる簡単なゲーム性です。キャラクターが持つ属性や役割、ポジションなどを考慮しながら、自分なりの戦略を練る楽しみを味わえます。また、神之水リンクシステムによりキャラクター育成の負担を軽減する仕様を取り入れています。



原作の「神之塔」は、巨大で神秘的な塔の下に住む少年「二十五日の夜」(通称:夜)と、その友人「ラヘル」を中心に描かれるファンタジーウェブトゥーンとして、2010年7月よりNaver Webtoonで連載を開始し、全世界で60億回以上の閲覧数を記録している人気作品です。日本でも2018年より「LINEマンガ」にて連載中です。

頂上に到達すると欲しいものが何でも手に入ると信じられている「神之塔」。頂上にある本当の星を見るため塔へ向かった少女「ラヘル」と、彼女と再会することを望み塔に入る主人公「夜」、そして塔で出会う数々の仲間たちとの物語が展開します。



〈神之塔:NEW WORLD〉では、プレイヤーは主人公「夜」と共に、「ラヘル」と再会するために謎めいた「神之塔」をのぼることになります。原作コミックの物語を楽しめるストーリーモードや、管理人から課されるミッションをクリアし塔をのぼるアドベンチャーモードなど、様々なゲームモードをプレイしながら、仲間となるキャラクターを集めてチームを組みレベルアップさせながら塔の頂上を目指します。



現在〈神之塔:NEW WORLD〉では、各アプリストア(App Store、Google Play)にて事前登録を受付中です。事前登録いただいた方には、SSRキャラ「二十五日の夜」や「キャラクター召喚チケット×10枚」を正式サービス開始時にプレゼントいたします。



・〈神之塔:NEW WORLD〉公式サイト:事前登録ページ

https://towerofgod.netmarble.com/ja/preorder

・App Store事前登録

https://apps.apple.com/jp/app/id1599435437

・Google Play事前登録

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tog

・〈神之塔:NEW WORLD〉 PV:アニメ or ゲーム?編





◆〈神之塔:NEW WORLD〉正式サービス日決定記念!声優サイン色紙プレゼントキャンペーン開催中

〈神之塔:NEW WORLD〉の正式サービス日決定を記念して、各キャラクターを演じる声優のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催しております。キャンペーン期間中に、〈神之塔:NEW WORLD〉公式Twitter(https://twitter.com/tog_JPN)をフォローのうえ、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で各1名様(合計4名様)に声優直筆サイン色紙をプレゼントいたします。



●プレゼント内容

・市川太一さん(二十五日の夜)直筆サイン色紙:1名様

・岡本信彦さん(クン・アゲロ・アグネス)直筆サイン色紙:1名様

・三宅健太さん (ラーク・レクレイシャー)直筆サイン色紙:1名様

・早見沙織さん(ラヘル)直筆サイン色紙:1名様



●キャンペーン期間

7月25日(火)23:59まで



●キャンペーン対象ツイート

https://twitter.com/tog_JPN/status/1676539743277051904





〈神之塔:NEW WORLD〉の詳細、事前登録特典、今後のイベント等については、公式サイトやTwitter、YouTube、Discordなどの公式チャンネルにて発信していきますので、ぜひフォローしてご確認ください。



・〈神之塔:NEW WORLD〉公式サイト(事前登録受付中)

https://towerofgod.netmarble.com/ja

・〈神之塔:NEW WORLD〉公式Discord

https://discord.com/invite/tognewworld

・〈神之塔:NEW WORLD〉日本公式Twitter

https://twitter.com/tog_JPN

・〈神之塔:NEW WORLD〉日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tog_new_world_ja





◆神之塔:NEW WORLDについて◆

[ タイトル ] 神之塔:NEW WORLD

[ ジャンル ] フル3D放置型RPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble N2 Inc.

[ 対応端末 ] iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2023年7月26日(予定)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



