2023年9月1日スタート(9月30日までの1ヵ月間)



一般社団法人北海道海洋文化フォーラムは、昨年に続き、【さっぽろごみ発見クエスト】を開催いたします。さっぽろの街歩き型謎解きなどを通じて、札幌市内50店舗以上(予定)のお店で使えるコインが獲得できるアプリ「さっぽろクエスト」とタッグを組んで、ごみ拾いへのアクションをオモシロく!お得に!するプロジェクトです。今年はアプリを新たにパワーアップ!対象エリアを拡大し、付与コイン総額も増額しました!

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







海洋ごみの8割は街から流出しているものと言われています。このイベントでは、(I)札幌市内を綺麗にすることで街から海を守る!(II)美味しく食べて飲食店を盛り立てる!という2つの課題に立ち向かう伝説の勇者を発掘します。



発見したごみの写真を投稿すると1,000コインが当たる!さらに、投稿数上位勇者には、報酬コインを追加付与します。1位はなんと報酬30,000コイン(1コイン=1円)!

秋のごみゼロウィーク期間中(9/16~24)には、ボーナスクエストを実施し、更なる報酬コインも!?



このプロジェクトを通して、継続的にごみ拾いに参加する仕組みをつくるとともに、飲食店来店機会の創出を目指します。また、投稿による情報(ごみの種類・数・位置)から、街ごみホットスポットの可視化を図り現地調査。長期に渡って、心理的・社会全体の関係など様々な角度から環境問題の解決を目指した実証的な研究を行っている、北海道大学文学研究院 大沼進教授の見識を得て、次年度のアクションへ繋げます。



団体名称:一般社団法人 北海道海洋文化フォーラム

URL:https://hokkaido.uminohi.jp/

活動内容:北海道の海の今を伝えることで皆さんと海をガッチャンコして、「北の海ずっと美しく」を目指したムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみ問題を自分事化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



