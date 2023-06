[ネットマーブル]

ネットマーブルは、モバイルアクションRPG『マーベル・フューチャーファイト』において、新作映画『スパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバース』にインスパイアされた最新アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、新たに登場するキャラクターやユニフォーム、ワールドボスやTierアップグレードなどを体験いただけます。









・『スパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバース』アップデート紹介動画







本アップデートでは、新たなプレイアブルキャラクターの「スポット」や、新作映画『スパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバース』をテーマにした「スパイダーマン(マイルズ・モラレス)」、「スパイダーマン2099」、「スパイダーウーマン」3体の新ユニフォームを追加しております。



また、新ワールドボス:レジェンド「征服者カーン」が登場いたします。全ての次元を征服することを目的に、難易度はレジェンドVIに設定しております。



他にも、「スパイダーマン(マイルズ・モラレス)」はストライカースキルが開放されるTier-4まで、「スパイダーマン2099」はアルティメットスキルが使えるTier-3までクラスアップできるようになりました。また、新キャラクターの「スポット」や「スコーピオン」などのキャラクターに覚醒スキルを追加しました。



本アップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・公式フォーラム:6月14日(水)アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp/view/1236/1510183



◆『マーベル・フューチャーファイト』とは◆

『マーベル・フューチャーファイト』は、「アイアンマン」、「キャプテン・アメリカ」、「ソー」など、100種類を超えるマーベルのスーパーヒーロー達でチームを組み合わせ、「ロキ」、「ウルトロン」、「サノス」などのヴィランと対決する超大作アクションRPGです。華麗なアクションとグラフィック、しっかりと描かれたストーリーが人気を集めています。これまでに、全世界で1億2,000万人以上のユーザーがプレイし、2023年4月に8周年を迎えました。



・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/marvel-future-fight/id955705796

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mherosgb



・公式サイト

http://www.marvelfuturefight.com/ja

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp





◆マーベル・フューチャーファイトについて◆

[ タイトル ] MARVEL Future Fight(マーベル・フューチャーファイト)

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[ 対応端末 ] Android ver.5.1以降 / iOS ver.12.0以降

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆マーベル・エンターテイメントについて◆

ウォルト・ディズニー・カンパニーの完全子会社であるマーベル・エンターテイメントは、80年以上にわたり様々なメディアで活躍してきた8,000以上のキャラクターを基盤とした、世界で最も著名なキャラクターエンターテインメント企業の一つです。マーベルは、そのキャラクター・フランチャイズを、エンターテインメント、ライセンス、出版、ゲーム、デジタルメディアで活用しています。詳しい情報は、 https://www.marvel.com をご覧ください。(C)2023 MARVEL



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、https://company.netmarble.com/enをご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jpをご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)2023 MARVEL (C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. 2023 All Rights reserved.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/14-19:16)