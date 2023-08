[海と日本プロジェクト広報事務局]

LOVE OUR BAY! 海ごみゼロ! プロジェクト(一般社団法人 SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN)は、今年も千葉県内の海に近いサーフショップ5店舗に、ごみ拾い専用回収BOX「拾い箱」を設置して、海岸でのごみ拾い活動の促進と海洋ごみ削減に取り組みます。この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で実施するものです。









この拾い箱の展開は、2021年からスタートして今年で3年目をむかえます。日頃からビーチクリーン活動に積極的なサーファーを中心に、海でのレジャーを楽しむ人々へ、海洋ごみ削減のため、ごみ拾いの呼びかけを行い、ごみ拾い活動に参加するキッカケを作ると共に、日常的なごみ拾いの際のごみ処理問題を解決することを目的として各地に拾い箱を設置しています。



●DEEP SURF(千葉県長生郡一宮町一宮10126-2)



今回も、千葉県内の一宮、いすみ、勝浦、館山の4ヶ所の人気サーフスポットにあるサーフショップに協力いただき、8月から来年の3月まで、この拾い箱の設置とごみ拾い活動の呼びかけを行います。これまでも、拾い箱を設置したサーフショップのスタッフから「拾い箱を設置してから、ごみを拾う人が増えたので、近くの海岸はもちろん、お店や駐車場の周辺のごみも無くなった」と好評でした。



●SEQUENCE(千葉県長生郡一宮町東浪見7500-8)

●MALIBU POINT(千葉県勝浦市串浜1227-2)



今回の拾い箱は、千葉県にも協力をいただき、サーフィンをしているチーバくんと、ごみ拾いをしているチーバくんが描かれていて、サーファーのみなさんにも親しんでもらうと共に、レジャー客のみなさんにも目を止めてもらえるようデザインしました。



●RIKKY`S(千葉県いすみ市岬町江場土2104-1)

●SURFCO(千葉県館山市大神宮116-5)



今後はこの拾い箱展開期間中に、拾われたごみの種類や量などの定点調査を行い、拾い箱の使用状況や各エリアでの海洋ごみの実態などを調べて行く予定です。



<拾い箱実施概要>





<団体概要>

団体名称:LOVE OUR BAY! 海ごみゼロ! プロジェクト

(一般社団法人 SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN)

URL:https://gomizero.loveourbay.jp/

活動内容:海洋ごみ削減活動及びその啓発



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



