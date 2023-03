[株式会社マッシュホールディングス]

ふんわりと揺れる、きらっと艶めく。春の高揚感に包まれる新作LOOKをご紹介。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月3日(金)12:00に 「SPRING has SPRUNG この春注目のトレンドをピックアップ」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )









SPRING has SPRUNG

この春注目のトレンドをピックアップ





LOOK紹介



■LOOK1









立体感のあるニット素材を使用したワンピースは、上身頃のドロストを絞って、

ウエストを少し見せるスタイルでの着用がおすすめ。

ボディラインを拾い過ぎず、女性らしさとともにヘルシーな印象も与えてくれます。



Dress ¥22,880

Earrings ¥4,950

Shoes ¥14,960





■LOOK2







シアー素材で切り替えたボウタイと袖が特徴的な、モードな雰囲気を漂わせるニットプルオーバーと、

軽やかなシアー素材を贅沢に使用したフェミニンなフレアスカート。

程よい透け感が今年らしい肌見せを演出し、ウエストを緩やかにシェイプしたペプラムシルエットがボディラインを美しく見せてくれます。



Tops ¥14,960

Skirt ¥18,370

Earrings ¥2,970

Shoes ¥18,150





■LOOK3









胸まで入ったリブが上身頃をスッキリと見せ、身頃や袖のフリルボリュームが華やかさを演出するワンピース。

綺麗な配色が魅力の柄は、SNIDELのオリジナルプリントです。



クロップド丈のデニムジャケットを合わせ、よりトレンド感溢れるコーディネートに。

裾をカットオフで仕上げることでモードな雰囲気を演出しました。



Jacket ¥16,940

Dress ¥26,950

Earrings ¥5,170

Shoes ¥15,400





■LOOK4











SNIDEL定番人気のメローカットワンピースがアップデートして今季も登場。

鎖骨が見えるVネックや、裾に入ったスリットが女性らしさを演出します。

バックウエストには華奢なリボンをあしらい、後ろ姿まで抜かりなく仕上げています。

スタンダードでクラシカルなデザインが人気のダブルジャケットを羽織ることで大人な雰囲気のコーディネートに。



Jacket ¥17,930

Dress ¥17,490

Earrings ¥4,950

Bag ¥13,200

Shoes ¥18,150





■LOOK5









クリーンなシャツとベアワンピースをレイヤードしているかのような、ドッキングデザイン。

表情感と上品なシアー感のあるジャガード織りを使用し華やかに仕上げました。

コルセットディティールやドロストリボン、レースアップが女性らしさを高めてくれます。



Dress ¥24,750

Hat ¥7,150

Shoes ¥18,150





■LOOK6









ウエストオープンディテールが上品な肌見せを演出するオールインワン。

ふんわりとしたボリュームスリーブや、細かい切り替えでデザイン性をプラスし、女性らしいシルエットになるようにこだわった1着です。



Dress ¥23,100

Earrings ¥3,850

Bag ¥14,300

Shoes ¥14,960





■LOOK7









マニッシュな雰囲気のベストとミニスカートを組み合わせた万能セットアップ。

それぞれ単品でも使い勝手が良く、コーディネートの幅が広がります。



Setup ¥26,950

Tops ¥5,940

Necklace ¥6,820

Bag ¥13,970





■LOOK8









ボウタイと袖部分にシアーな布帛をドッキングした、春らしく軽やかな表情のニットトップス。

袖には深くスリットを入れているので適度な肌見せができ、スタイリングに抜け感を与えてくれます。



女性らしい華やかなロングスカートは、たっぷりとギャザーを寄せたボリュームのあるティアードシルエットが印象的。歩くたびにふわりと広がり、春のムードを高めてくれます。



Tops ¥13,200

Skirt ¥16,940

Earrings ¥4,070

Shoes ¥18,150





■LOOK9







ふんわりと丸みのあるパフスリーブが目を引く、フェミニンムード溢れるニットプルオーバー。

今年らしいクロップド丈のコンパクトなシルエットとボリューム袖のメリハリバランスが愛らしい1着です。



「Levi’s(R)」のSNIDEL別注アイテムが今年も登場。

今回は70年代風ハイストレートシルエットのジーンズです。

ボディラインを引き立たせるハイウエストヒップからレッグにかけてスリムなシルエットが美しい1本。

SNIDELオリジナルカラーのLIGHT BLUEで仕立てました。



動くたびに艶めき、揺れる素材感が女性らしいトレンチコート。

落ち感のあるしなやかな風合いの生地を使用しており、柔らかな雰囲気を演出します。



Trench coat ¥22,990

Tops ¥13,200

Pants ¥14,300

Earrings ¥4,840

Belt ¥6,930

Bag ¥19,800

Shoes ¥16,940





■LOOK10











裾に切り替えを入れたフレアシルエットが印象的なチュニックワンピース。

たっぷりとボリュームを出すことで、甘過ぎずモードに着られるデザインに仕上げました。

シャツ地はUVカット機能と接触冷感機能を備えており、実用性と着心地の良さも実現。



Dress ¥15,950

Blouse ¥13,200

Hat ¥6,930

Earrings ¥5,170

Bag ¥13,970

Shoes ¥20,900





■LOOK11









ツイードのような編み模様が浮かぶクラシカルなニット素材のジャケットとミニスカート。

フロントやポケットにあしらわれたゴールドの飾りボタンがクラス感を高めるポイントに。柔らかな素材感でさらりと着用することが出来るので、デイリーユースにもぴったりです。



中に着用したのは、袖のボリュームフリルが印象的なブラウス。

トレンドのフロント開きデザインは、広めの襟ぐりと細めのボウタイをプラスし上品に仕上げました。



Jacket ¥16,940

Blouse ¥14,520

Skirt ¥11,550

Earrings ¥4,840





■LOOK12









シンプルながらもSNIDELらしさが光る美シルエットのニットワンピース。

シャイニーなラメ糸を引きそろえることで、トレンド感のある華やかな印象に。

バイカラーデザインとオリジナルのロゴボタンでレトロに仕上げました。



Dress ¥15,950

Hat ¥6,490

Earrings ¥3,850

Shoes ¥18,150





■LOOK13









二枚仕立てのフレアスリーブが印象的な、春らしく軽やかな雰囲気のシャツブラウス。

身頃はすっきりとさせることでボリュームのある袖が際立ちます。



レイヤード風の切り替えデザインが特徴的な、モード感漂うスカショーパン。

ボディラインにすっきりと沿うタイトシルエットが女性らしい印象に。

フロントはジップ仕様なので、スリットの長さは調節が出来ます。



Blouse ¥11,990

Pants ¥16,940

Earrings ¥4,840

Bag ¥13,200

Shoes ¥16,940





■LOOK14









シアーな素材感が女性らしさを引き立てるニットプルオーバー。

袖にたっぷりとギャザーを効かせることでトレンド感のあるモードな表情に仕上げました。

1枚で着るのはもちろん、インナーとしても使いやすく、幅広いコーディネートで活躍してくれます。



深めにスリットを入れたフロントデザインが、モードな印象を与えるジャンパースカート。

インナーに変化を加えることで、シーズン問わずお楽しみいただけます。



Tops ¥11,990

Dress ¥16,500

Earrings ¥5,170

Bag ¥16,940

Shoes ¥16,940





■LOOK15









ふんだんに効かせたギャザーやくるみボタンが印象的な、ヴィンテージムード香るワンピース。

分量感たっぷりのシルエットながら、コットンの素材感が軽やかさを演出してくれます。

淡い色合いがシーズンムードを高める1着です。



Dress ¥19,800

Earrings ¥4,840

Bag ¥13,970

Shoes ¥16,940





■LOOK16









シアーな布帛で切り替えた袖が特徴的なニットプルオーバー。

程よい透け感で季節感と女性らしさを演出。

身頃はフィットさせ、袖にボリュームを出すことでメリハリのあるルックスに仕上げています。



タックを効かせたモードな印象のキャミワンピース。

インナーによって表情が変わるため、幅広いファッションが楽しめます。



Tops ¥13,200

Dress ¥14,850

Hat ¥15,840





※全て税込価格





上西星来プロフィール







1996年8月14日生まれ、愛知県出身。

「Ray」レギュラーモデルを始め、多くの美容・ファッション雑誌でモデルを務めるほか、

近年では、ドラマ・舞台への出演が続くなど、女優としても活躍の場を広げている。

主な出演作に、雑誌「Ray」「ar」「美的」「美人百花」「MAQUIA」「VOCE」、ドラマ「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」「闇金サイハラさん」「セカンドラブ」、舞台「キオスク」、「ダブリンの鐘つきカビ人間」など。





SNIDELについて





2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内34店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計113店舗展開しています。(1月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



