[ネットマーブル]

合計10,000ダイヤがもらえる超豪華2周年記念イベントを開催!



ネットマーブルは、レベルファイブとタッグを組みサービスを提供しているファンタジーアートRPG『二ノ国:Cross Worlds』(略称:ニノクロ)において、本日6月8日(木)にリリース2周年を記念して、新要素を多数追加する大型アップデートを実施いたしました。また、本アップデートより、スペシャルな報酬を多数獲得できる2周年記念イベントを開催することも併せてお知らせいたします。









一気に成長して2周年のニノクロを楽しめる!高速成長システム「ハイパーブースト」実装





「ハイパーブースト」は、装備、イマージェン、結束の樹、テトロパズル、乗り物、冒険記録などにおいて、様々な育成特典がもらえる高速成長システムです。

新規・復帰・既存とどのようなプレイヤーの皆様でも、毎日のログインやミッションのクリアで受け取れるハイパーブースト特典を活用することで、レベル150・戦闘力400万への到達が可能です。

また、成長に役立つハイパーブースト関連の商品も多数追加していますので、さらなる成長を目指す方は是非ご活用ください。





22の大改善を実施





ニノクロの2周年にちなんで、ゲーム内の22の要素を改善いたします。特定の魔物の霊魂石が収集しやすくなるダンジョンの追加や、宝石を目標の段階まで一括で成長させられる機能の追加など、様々なゲーム内機能の改善を行っています。



<主な改善内容>





新たな「魔物の巣」ダンジョン追加





本アップデートより、特定の魔物の霊魂石や特定エリアの特産品を狙って獲得できる「魔物の巣」の新ダンジョンが登場いたします。

特定エリアの霊魂石、特産品、召魔石を消費することで進行できるようになり、魔物を討伐すると選択したエリアの霊魂石や特産品を1種類獲得できます。





フニャカンパニー「アーマー工場」追加





キャラクターの成長に役立つコンテンツ「フニャカンパニー」に、従来の帽子工場に加え、鎧を作るフニャ達が働く「アーマー工場」を追加しました。また、「アーマー工場」の追加に伴い、新しいフニャを多数追加しております。

新しいフニャは、新コンテンツ「魔物の巣」やキングダム防衛戦の報酬として入手できる他、ショップのパッケージ商品などから入手することができます。





新フィールドボス「プロトMk-IV」登場





「サガルータ」エリアに新フィールドボス「プロトMk-IV(闇属性)」が登場いたします。「プロトMk-IV」は古代の魔導工学ロボットで、他のフィールドボスとは異なるタイプの古代魔法やジャンプ・突進などの素早い動きが特徴です。「プロトMk-IV」の古代魔法スキルに注意しながら攻略を目指してください。

「「プロトMk-IV」」の討伐で獲得できる「浄化されたプロトMk-IVの魂」を集めることで「封印されたプロトMk-IVのイヤリング」を製作できます。また、「プロトMk-IV」の実装に伴い、新アクセサリー3種も追加しています。





新コスチューム「クウなりきり服」と「ポンポンなりきり服」が登場





各キャラクター2周年を記念した新コスチューム「クウなりきり服」と「ポンポンなりきり服」を追加しました。

「クウなりきり服」は、2周年スペシャル召喚イベントやコスチューム製作を通じて獲得できます。「ポンポンなりきり服」はショップのパック商品などから入手できます。







新乗り物「クウホッピングボール」追加





2周年を記念した新たな乗り物「★6クウホッピングボール」が登場いたします。「クウホッピングボール」はゲーム内イベント報酬として獲得できます。





新イマージェン「レティ」登場





木属性の希少★4イマージェン「レティ」が『ニノクロ』の世界に登場いたします。「レティ」はダメージ増加などの攻撃に特化したスキルを持つサポート型のイマージェンです。

本アップデートより「レティ」の出現率がアップしているイベント召喚も登場していますので、ぜひ仲間に迎えてください。





この他にも本アップデートでは、エスタバニアに2周年を記念したテーマ「花祭り」を適用した他、2周年記念称号となる「2周年記念!新たな旅立ち」も追加しています。



アップデートやイベントの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム:6月8日(木)アップデート詳細内容のご案内

https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/22/35991



ダイヤ・コスチューム・乗り物などを獲得できる超豪華2周年記念イベントを開催!





ニノクロの2周年を記念して、超豪華報酬を獲得できるイベントを多数開催いたします。是非ゲームをプレイして2周年記念の特別な報酬を手に入れてください。



・イベント期間:6月8日(木)アップデート後 ~ 7月6日(木)9:59



●合計10,000ダイヤ!2周年記念スペシャルプレゼント ※6月30日(木)23:59まで

2周年を記念して、イベント期間中にゲームにログインしていただいたプレイヤーにダイヤをプレゼントいたします。14日間ログインいただくと合計10,000ダイヤを獲得できるので、ぜひ『ニノクロ』をプレイして受け取ってください。





●2周年記念スペシャル召喚イベント

イベント期間中に出題される2周年特別ミッションのクリアで入手できる「2周年記念スペシャル召喚チケット」を使用することで、各種召喚チケットを含む様々なアイテムを獲得できます。さらに、特定のマイレージに到達すると「2周年記念!クウスペシャルコスチューム」や「ニノクロ希少★4宝箱」を獲得できます。





●2周年記念!フニャの魔法の杖を強化しよう!イベント

イベント期間中にゲームログインで貰える「2周年記念!フニャの魔法の杖」を、ミッション達成で入手できる「2周年記念!フニャ強化石」を使用して強化してください。強化した「フニャの魔法の杖」は「選択式希少★4イマージェンカプセル」や各種希少★4装備選択ボックスと交換できます。





●隠された2周年プレゼントを探してイベント

2周年を迎えた『ニノクロ』の世界のあちこちに、クウが3つの特別なプレゼントを用意しました。ゲーム内で確認できるヒントイメージを参考にしてクウの特別なプレゼントを探してください。





各イベントの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム:6月8日(木)新イベントのご案内

https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/14/35993



『二ノ国:Cross Worlds』のゲーム内容の詳細は、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、公式Twitterでは、最新情報を随時発信しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。



◆『二ノ国:Cross Worlds』とは◆

企画/制作「レベルファイブ」、アニメーション作画「スタジオジブリ」、音楽「久石譲」の豪華スタッフにより誕生したファンタジーRPGの名作「二ノ国」をベースに、ネットマーブルの『リネージュ2 レボリューション』の開発者によりモバイルプラットフォーム用に進化させた、「二ノ国」シリーズ最新作となるスマホRPGです。

現実の世界とファンタジーの世界が共存する「二ノ国」シリーズの世界観に基づいたオリジナルストーリーを、色彩豊かな3Dグラフィックスとハイクオリティなカットシーンを用いて、おとぎ話のような世界を流麗なアニメーションで表現しています。さらに、久石譲氏が手掛けた「二ノ国」シリーズの上質な音楽の採用や、超豪華声優陣によるキャラクターボイスなど、まるで壮大なアニメーション作品を鑑賞しているかのような幻想的な体験をプレイヤーに提供いたします。



■『二ノ国:Cross Worlds』アプリダウンロード

https://ntiny.link/_mEaf

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store(iOS)、Google Play(Android)、公式サイト(PC)へ自動で遷移いたします。



■『二ノ国:Cross Worlds』公式サイト

https://2worlds.netmarble.com/ja

■『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/enn_jp

■『二ノ国:Cross Worlds』公式Twitter

https://twitter.com/NinoKuniCW

■『二ノ国:Cross Worlds』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9bn_MdscY0HTlA-pYv3LJQ





◆『二ノ国:Cross Worlds』について◆

[ タイトル ] 二ノ国:Cross Worlds

[ ジャンル ] ファンタジーアートRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 原作・監修 ] 株式会社レベルファイブ

[ 対応OS ]Android 5以降/iOS 11.0以降/iPad, Androidタブレット対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2021年6月10日



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) LEVEL-5 Inc. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-18:46)