着用モデルに優木まおみさんが登場♪



ファッション雑誌販売部数トップシェア(※)の株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:蓮見清一)の公式オンラインショップ「宝島チャンネル」は、人気キャラクターや人気ブランドとコラボレーションしたオリジナルTシャツ6種を2023年7月19日(水)に数量限定で発売します。ほかでは買えない、手に入らない「宝島チャンネル」限定のデザインです。







「宝島チャンネル」ではこれまで、お買い物をより楽しんでいただきたいという思いから、限定商品の開発やライブショッピング、「古着deワクチン」宝島チャンネル限定セットの販売など、様々な取り組みを行ってきました。今後もお客様に喜んでいただけるサービスの提供を目指してまいります。



※日本ABC協会雑誌発行社レポート2022年下半期(7~12月)より



すべて宝島チャンネル限定のデザイン! ゆったり着られる男女兼用のフリーサイズ

ムーミン





胸元で跳ねているような、怒ったムーミンが新鮮でかわいい。







https://tkj.jp/book/?cd=TD690278



(C)Moomin Characters(TM)

リトルミイ





メガネをいたずらで持っていってしまったような、胸元のリトルミイがかわいい。







https://tkj.jp/book/?cd=TD690277



(C)Moomin Characters(TM)

キュルガ





キュルガがポケットからちょこんとのぞいているのがかわいい(ハート)







https://tkj.jp/book/?cd=TD690281



(C)キュルZ・KADOKAWA/夜は猫といっしょ

レナーズベーカリー





ハワイの人気ベーカリー「レナーズ」の公式Tシャツ







https://tkj.jp/book/?cd=TD690276

ポムポムプリン





ポケットからちょこんと顔を出すポムポムプリンのオリジナルTシャツ





https://tkj.jp/book/?cd=TD690279



ポムポムプリンは株式会社サンリオのキャラクターです

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642356

クロミ





ロゴをオンしたポケットから、クロミが顔をのぞかせる限定デザイン





https://tkj.jp/book/?cd=TD690280



クロミは株式会社サンリオのキャラクターです

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642356







『MOOMIN ムーミンのポケットTシャツ』https://tkj.jp/book/?cd=TD690278

『MOOMIN リトルミイのポケット Tシャツ』https://tkj.jp/book/?cd=TD690277

『夜は猫といっしょ キュルガ ポケットTシャツ』https://tkj.jp/book/?cd=TD690281

『Leonard's BAKERY(レナーズベーカリー)マラサダベイビーTシャツ』https://tkj.jp/book/?cd=TD690276

『ポムポムプリンのポケットTシャツBOOK』https://tkj.jp/book/?cd=TD690279

『クロミのポケットTシャツBOOK』https://tkj.jp/book/?cd=TD690280

発売日:7月19日(水)

(各)定価:4800円(税込) ※宝島チャンネルにて 限定販売



宝島チャンネル内で特設サイト公開中!



https://tkj.jp/campaign/tshirt23/



