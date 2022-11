[楽天グループ株式会社]

- 第一弾として、12月1日(木)より、「楽天市場」に出店する10店舗15ブランドのコスメやファッション商品を展示・販売 -



楽天グループ株式会社(以下「楽天」)と株式会社シーズマーケット(以下「シーズマーケット」)は、韓国発の商品の魅力やトレンドを発信する「楽天市場」のO2O(注1)店舗「Kulture Market(カルチャーマーケット)Supported by Rakuten」(以下「本店舗」)を、「ラフォーレ原宿」1階に2022年12月1日(木)オープン(注2)します。本店舗では、「楽天市場」出店店舗が取り扱う韓国発の商品を展示・販売します。















お客様は、「楽天市場」で販売される商品を店頭で実際に試し、比較・検討のうえ購入できるほか、店頭に展示するQRコードをスマートフォンで読み取ることで、「楽天市場」の各店舗の商品ページに遷移し、商品情報の詳細を確認したり、商品をオンラインで購入したりできます。



12月1日(木)から2023年3月末の期間(注3)は、第一弾として「楽天市場」に出店する「TIRTIR(ティルティル)」、「CLIO(クリオ)」、「goodal(グーダル)」、「COSRX(コスアールエックス)」、「dear, klairs(クレアス)」などの韓国コスメブランドの公式店舗の商品を中心に、「ACBF(エイシービーエフ)」や「P-31(ピー31)」などのアパレルブランドを含む計10店舗15ブランドの商品100点以上を販売します。また、人気インフルエンサーであるサラさんや松本優さんのおすすめの商品をセットにしたコラボレーションボックスを店頭販売します。さらに期間中は、韓国コスメやファッションに精通したインフルエンサーや本店舗スタッフによる、韓国トレンド情報に関するライブ配信の実施も予定しています。



「楽天市場」では、コスメやファッション、インテリア、食品などの韓国に関連する商品が約170万点(注4)販売されており、その流通額は年々拡大傾向にあります。特に、昨今若年層に人気の韓国コスメにおいては、ブランド公式の出店店舗数が継続的に増加しており、流通額は2018年から2021年の3年間で約6倍(注5)に拡大しています。このたび、若年層を中心に幅広い世代に多様な文化を発信する原宿で、実店舗におけるユーザーとのタッチポイントを設けることで、お客様に新たな商品との出会いの場を提供し、韓国発の商品の認知を拡げるとともに、「楽天市場」における若年層を中心とした顧客の取り込みを図ります。



韓国コスメブランドの日本市場向けのマーケティング支援や店舗運営事業を展開するシーズマーケットにおいては、コロナ禍において消費者のECを活用した情報収集やお買い物が定着する一方で、リアルでの新しい商品との出会いや、店舗スタッフとのコミュニケーションなどの「体験」に対する需要も拡大していることから、本年1月から伊勢丹新宿店で韓国コスメのセレクトオフライン店舗「Yep’s by SEEDS MARKET(イェップス バイ シーズマーケット)」を運営するなど、オフラインでの顧客との接点を設けています。



楽天とシーズマーケットは今後も、多様化するお客様のニーズに対応し、楽しいお買い物体験を提供してまいります。



(注1)Online to Offlineの略。

(注2)本店舗の運営および商品販売はシーズマーケットが行います。本店舗は4カ月ごと(予定)に取り扱う商品を入れ替えます。

(注3)予定。

(注4)2022年11月時点。

(注5)2018年1月1日(月)~12月31日(月)と2021年1月1日(金)~12月31日(金)の「楽天市場」における、商品名に「韓国コスメ」と記載のある商品の流通額を比較。





■「Kulture Market(カルチャーマーケット)Supported by Rakuten」概要

URL: https://event.rakuten.co.jp/overseas/kulturemarket/ ※11月30日(水)10時公開予定

場所: ラフォーレ原宿1F(東京都渋谷区神宮前1丁目11番6号)

オープン日: 2022年12月1日(木)

営業時間: 11:00~20:00 ※営業時間は変更となる場合がございます。





<第一弾取扱商品>

販売期間: 2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金)

取扱いブランド: 「TIRTIR」、「CLIO」、「goodal」、「COSRX」、「dear, klairs」など韓国発の「楽天市場」出店店舗計10店舗15ブランドの商品

商品カテゴリー: 韓国コスメ、ファッションアイテム

取扱商品数: 100点以上



■人気インフルエンサーのコラボレーションボックス商品概要

商品名称: サラ コラボボックス

ボックス内容: インフルエンサーのサラさんが選んだ「goodal」の「グリーンタンジェリンビタC」シリーズや「aestura(エストラ)」の「アトバリアハイドロスージングクリーム」など合計5点

価格: 12,000円(税込)

販売個数: 100個

販売方法: 店頭販売(先着順)

サラさん公式インスタグラムアカウント: https://www.instagram.com/2sall_gatti/





商品名称: 松本優 コラボボックス

ボックス内容: モデルの松本優さんが選んだ、日本国内でオフライン初登場となる「COSRX」の「アールエックスザ・ビタミンC23セラム」など合計4点

価格: 5,800円(税込)

販売個数: 100個

販売方法: 店頭販売(先着順)松本優さん公式インスタグラムアカウント: https://www.instagram.com/matsumoto_yu/?hl=ja





■特典情報

・「3,000円以上で使える1,000円OFFクーポン」概要

期間: 2022年12月1日(木)~2022年12月31日(土)

概要: 期間中に「Kulture Market Supported by Rakuten」に来場したお客様に先着順で、「Kulture Market Supported by Rakuten」もしくは「楽天市場」で3,000円(税込)以上の対象商品購入時に使える1,000円OFFクーポンを配布します。

※クーポンを獲得しても利用回数の上限に達した場合、利用できません。オンラインは先着1,000枚、オフラインは先着100枚を予定しています。



・「韓国のホテル無料宿泊券やクーポン・韓国コスメ現品が当たる!」概要

期間: 2022年12月1日(木)~ ※景品がなくなり次第終了します。

概要: 「Kulture Market Supported by Rakuten」店頭で3,000円(税込)以上購入すると、韓国のホテル無料宿泊券や「楽天トラベル」の韓国ツアー予約時に使える1万円クーポン、韓国コスメなどが抽選で当たる「景品ガチャ」を一度回すことができます。



以 上



