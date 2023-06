[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

東京にいながらハワイで長い伝統を誇る“ロイヤルハワイアン”に出会う夏旅を叶える



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、当ホテルと同じくマリオット・インターナショナルのラグジュアリーコレクションに加盟するハワイの名門ホテル「ロイヤルハワイアン,ラグジュアリーコレクションリゾート,ワイキキ」とのコラボレーション企画「Tokyo meets Hawaii」を2023年7月1日(土)から8月31日(木)※ステイプランは9月30日(土)まで開催いたします。







ハワイで長い歴史を誇り、「太平洋のピンクパレス」の愛称で世界中のトラベラーから親しまれているロイヤルハワイアン。アフタヌーンティーやランチ、カクテルに加え、夏のステイケーションにおすすめの宿泊プランをご用意しました。



毎年人気のアフタヌーンティーのテーマは「Sunset Pink Palace」。スイーツプレートには、ピンクパレスをイメージしたハウピアケーキの周りに、現地で人気のバナナブレッドやピンクラズベリーサンドウィッチなどを並べ、サンセットをイメージしたココナッツカレーやスパムむすびなどのセイボリープレートと共に、ロイヤルハワイアンの目の前の海に輝く夕陽やピンクパレスの美しさをサンセットカラーで表現しました。ステイプランでは、ピンク色のオリジナルバスローブを着て同ホテルの人気メニュー“ピンクパレスパンケーキ”などを味わいながら、ロイヤルハワイアンの世界観をお楽しみいただけます。



その他、ロイヤルハワイアンスタイルのランチやカクテルなど各種ご用意いたします。暑さが予想される今年の夏、ホテルでゆったり涼みながらご友人やご家族とお楽しみいただける“東京でハワイに出会う旅”をご提案いたします。



ロイヤルハワイアン,ラグジュアリーコレクションリゾート,ワイキキ



1927年の創業以来、ハワイの絵のような風景に佇むロマンチックなピンクカラーのホテルは「太平洋のピンクパレス」と親しまれ、数あるハワイのホテルの中でも特に長い歴史を誇り、世界中のトラベラーに愛され続けています。ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町と同じく、マリオット・インターナショナルの最上級ブランド「ラグジュアリーコレクション」に加盟しております。





「Tokyo meets Hawaii」

◎レストラン



アフタヌーンティー

Sunset Pink Palace Afternoon Tea~Inspired by The Royal Hawaiian~



“Sunset Pink Palace”をテーマに、ロイヤルハワイアンやビーチがサンセットカラーに輝く様子を表現したアフタヌーンティー。スイーツプレートにはピンクのパイナップルタルトや本物のようなココナッツのショコラ、ヤシの木など南国のビーチを描き、セイボリーにはロコピンチョスやポケなどハワイならではのメニュー、グラススイーツには夏にぴったりのアサイーをご用意しました。



場 所: 1.Sky Gallery Lounge Levita(35F) 2.All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

料 金: ¥7,500より (紅茶・コーヒー各種付き) ※2名さまからのご予約制(2時間制)



スイーツプレート



・ピンクパレス ハウピアケーキ ・ロイヤルハワイアン バナナブレッド ・ピンクラズベリー サンドウィッチ

・ピンク パイナップルタルト ・ココナッツショコラ ・ピンクマカロン ・カヌレ ハイビスカス



グラススイーツ



・アサイー&ヨーグルト



セイボリープレート



・ココナッツカレー ・スパムむすび ・ロコピンチョス

・トマトシュリンプ ミルフィーユ ・ポケ オアシススタイル



※同期間Sunset Pink Palace Afternoon Teaをお部屋で楽しめるステイプランも販売いたします。



ランチ

Hawaiian Lunch Course



ロイヤルハワイアンのメインダイニング「Azure」と、レストラン&バー「Mai Tai Bar」の名物メニューをアレンジ。ランチコースのメインディッシュでお選びいただけます。



場 所: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

料 金: ¥7,000より (前菜、スープ、選べるメイン料理、デザート、コーヒーまたは紅茶付き)

メニュー:

1.アヒポケ丼 -Mai Tai Bar Style-

2.マヒマヒのソテー -Mai Tai Bar Style-

3.テンダーロインとショートリブ -Azure Style-

※単品でもご注文いただけます。



カクテル

Mai Tai Flight



“マイタイ”を世界に広めた「Mai Tai Bar」のトロピカルなカクテルをお楽しみいただけます。



場 所: Sky Gallery Lounge Levita(35F)

料 金: 各¥3,200

メニュー:

1.ロイヤルハワイアンマイタイ

2.アリイ・マイタイ

3.チョコタイ

4.ホワイトウォッシュ



アラカルト

Hakulei Salad





ハワイ伝統の花冠“ハクレイ”をイメージしたロイヤルハワイアンの新作メニューです。



場 所: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

料 金: ¥2,500



朝食

Kalua Pork Egg Benedict



同ホテルで好評だった「カルーアポーク エッグベネディクト」を朝食にてお選びいただけます。



場 所: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

料 金: ¥4,800 (ハーフブッフェスタイル) / 単品¥2,300







◎ステイプラン

Hawaiian Breeze from Pink Palace



ハワイステイケーションは、現地ホテルのウェルカムアメニティとして定番のバナナブレッドからスタート。客室にはご滞在中にご利用いただけるピンク色のロイヤルハワイアンオリジナルバスローブをご用意いたします。翌朝は、お部屋で目の前に広がる絶景と共に同ホテル人気のピンクパレスパンケーキや、Hakulei Fruits Saladの朝食を味わいながらゆったりと“ピンクパレス”の世界観をお楽しみいただけます。



期 間: 2023年7月1日(土)~9月30日(土)

料 金: 1名さま ¥48,873より (デラックスルーム 1室2名さまご利用時)

内 容: 1.ウェルカムアメニティ(バナナブレッド)

2.朝食(ピンクパレスパンケーキ、Hakulei Fruits Salad、スムージー)

◎滞在中はロイヤルハワイアンオリジナルのロゴ入りバスローブをご利用いただけます。













ご予約・お問合せ: レストラン予約係 TEL:03-3234-1136 (10:00A.M.~5:30P.M.)

ご予約・お問合せ: 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111 (9:30A.M.~6:00P.M.)





※レストラン料金には、消費税が含まれております。(サービス料15%) 宿泊料金には、消費税・サービス料が含まれております。(宿泊税別)

※画像はイメージです。

※上記内容は、リリース時点(6月16日)の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。







