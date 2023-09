[マイナビ]

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明、以下マイナビ)は、ベトナムで履歴書作成サービス・求人メディアを運営するTopCV Vietnam Joint Stock Company (本社:ベトナム ハノイ、CEO & Co-Founder:Tran Trung Hieu、以下TopCV)に追加出資を実施し、持分法適用関連会社化します。











ベトナムの人口は2023年に1億人を突破しており、東南アジアではインドネシア、フィリピンに次いで第3位を誇ります。労働市場の急速な成長を遂げるベトナムではHR関連サービスの需要が増加しており大きな変革期に突入しています。



TopCVはベトナム国内において、ユーザーの利便性を重視した求人サイトおよび履歴書作成サービスを提供しています。2016年のサービス開始から7年間で、若年層を中心とした約690万人のユーザーが登録しており、ベトナムの求人サイトにおけるトラフィックNo.1を獲得しています(※)。



また、TopCVの高いプロダクト開発力は定評があり、従来の求人サイトや履歴書作成サービスのみならず、勤怠管理SaaSシステムや適性テストなどの自社プロダクトを開発し、2022年には、「Make in Vietnam digital product 2022」を受賞しています。HR関連市場のニーズに適応したソリューション提供が求められるベトナムにおいて、同社は今後も大きな成長が見込まれます。



マイナビは今回の出資を通して、当社が日本で展開する各サービスのノウハウ共有やパートナー企業の開拓等をサポートしてまいります。



(※)SimilarWeb, Jobs and Career > Jobs and Employment (In Vietnam), July 2023





(中央左)株式会社マイナビ 取締役 常務執行役員 吉田和正

(中央右)TopCV Vietnam Joint Stock Company EO & Co-Founder Tran Trung Hieu

2023年8月30日、HR TECH Conferenceにて



▼マイナビの会社概要

名称:株式会社マイナビ

所在地:東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

代表者:代表取締役 社長執行役員 土屋芳明

設立:1973年8月15日

URL:https://www.mynavi.jp/



▼TopCVの会社概要

名称:TopCV Vietnam Joint Stock Company

所在地:Trụ sở HN:Tầng 03,Tòa nha Goldseason,47 Nguyễn Tuan,Thanh Xuan, Ha Nội

代表者:Tran Trung Hieu

設立:2016年

URL: https://www.topcv.vn/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-17:16)