[フリュー株式会社]

Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/PlayStation(R)5 向けダウンロードソフト



フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下フリュー)は、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5 にて発売中のゲームソフトにつきまして、ダウンロード版が最大91%OFFになる“ウィンターセール”を実施いたします。PlayStation(R)4とPlayStation(R)5向けは本日12月21日(水)より、Nintendo Switch(TM)向けは明日12月22日(木)より順次開始、お得な価格にてお買い求めいただけます。











発売後初セール!『聖塔神記 トリニティトリガー』



「バトル」「フィールド」「街」での3つの「発見」が鍵を握る王道ファンタジーのアクションRPG!

<ストーリー>



小さな町で静かに暮らしていた青年シアンは

ある日 自分が混沌の神々に選ばれた 混沌の戦士であることを知る



エリス ザンティスとともに運命に抗う旅へ出るシアンだが

秩序の戦士ヴァイオレットの力に圧倒され 混沌の戦士としての運命を悟る



自分が死ねば、世界に秩序が訪れる――





●Nintendo Switch™ *価格は全て税込

・スタンダードエディション ¥4,976 (42%オフ)

セール期間:2022/12/29(木)~2023/1/11(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027252.html



・デラックスエディション ¥6,402(40%オフ)

セール期間:2022/12/22(木)~2023/1/4(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015011.html



・アルティメットエディション ¥8,976 (40%オフ)

セール期間:2022/12/22(木)~2023/1/4(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015012.html



●PlayStation(R)4/PlayStation(R)5 *価格は全て税込

・スタンダードエディション ¥4,976 (42%オフ)

セール期間:2023/1/4(水)~2023/1/18(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-0000000000000000



・デラックスエディション ¥7,469(30%オフ) ※PlayStation Plus加入でさらに10%オフ

セール期間:2022/12/21(水)~2023/1/6(金)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000001



・アルティメットエディション ¥10,472 (30%オフ) ※PlayStation Plus加入でさらに10%オフ

セール期間:2022/12/21(水)~2023/1/6(金)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000000





『モナーク/Monark』『Caligula2/カリギュラ2』などフリューオリジナルタイトルも勢ぞろい!







『モナーク/Monark』

●Nintendo Switch™ *価格は税込

・デジタルアートブック付版 ¥3,267(70%オフ)

セール期間:2022/12/22(木)~2023/1/4(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012930.html



●PlayStation(R)4/PlayStation(R)5 *価格は税込

・デジタルアートブック付版 ¥4,356(60%オフ) ※PlayStation Plus加入でさらに10%オフ

セール期間:2022/12/21(水)~2023/1/6(金)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-0000000000000001





『Caligula2/カリギュラ2』

●Nintendo Switch™ *価格は税込

・デジタルデラックス ¥4,884(70%オフ)

セール期間:2022/12/22(木)~2023/1/4(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012292.html



●PlayStation(R)4 *価格は税込

・デジタルデラックス ¥6,512(60%オフ) ※PlayStation Plus加入でさらに10%オフ

セール期間:2022/12/21(水)~2023/1/6(金)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000002





『WORK×WORK』

●Nintendo Switch™ ¥493(91%オフ)*価格は税込

セール期間:2022/12/29(木)~2023/1/11(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000001988.html



●PlayStation(R)4 ¥500(91%オフ)*価格は税込

セール期間:2023/1/4(水)~2023/1/18(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA14364_00-WORKWORK00000001





また、ニンテンドー3DS™/iOS/Android™アプリも年末年始にかけてセールを実施いたします。

その他のセールタイトル、セール期間など詳細はセールタイトルリストをご覧ください。



【権利表記】

『聖塔神記 トリニティトリガー』 (C) FURYU Corporation.

『モナーク/Monark』 (C) FURYU Corporation. / Developed by LANCARSE Ltd.

『Caligula2/カリギュラ2』 (C) FURYU Corporation





<参考資料>セールタイトルリスト















※ Nintendo Switch、ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

※ “PlayStation”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ Android™はGoogle LLCの商標です。

※ IOS は、米国およびその他の国で登録された Cisco の商標です。

※ その他記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-18:16)