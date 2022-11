[楽天グループ株式会社]

楽天グループ株式会社(以下「楽天」)は、K-POPグループ「SEVENTEEN」による東京ドーム公演のアフターパーティー「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」を2022年11月26日(土)と27日(日)に東京スカイツリー(R)で開催します。なお、本イベントのチケットは楽天グループのチケット予約・販売サイト「楽天チケット」にて11月15日(火)より販売します。







「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」は、「SEVENTEEN」の所属レーベルを傘下に置く「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」が展開する『THE CITY』プロジェクトの一環で、11月19日(土)よりスタートする「SEVENTEEN」の日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』の開催に合わせ、東京・大阪・名古屋の3都市で様々なイベントを開催し、都市全体を盛り上げるというプロジェクトの一つです。本イベントは、楽天が主催し、国内外でIP(知的財産権)を包括的にプロデュースするコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」の取り組みとして行います。11月19日(土)よりスタートする「SEVENTEEN」の日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』および、『THE CITY』プロジェクトの開催を記念し、東京ドーム公演が行われる11月26日(土)と27日(日)の公演後に実施する、ファンのためのアフターパーティーです。



約2年半ぶりに開催される日本ツアーの熱気を感じながら楽しめるアフターパーティーだけの特別なコンテンツとして、『DREAM』を中心とした「SEVENTEEN」の楽曲だけを使用したDJプレイや、ここでしか手に入らないノベルティの限定ブロマイド(全13種類の中からランダムで1枚)を提供します。また、本イベントを開催する東京スカイツリー(R)では、11月22日(火)から12月31日(土)までの期間中、地上450メートルの天望回廊に大型ビジュアル、および地上350メートルの天望デッキには最新の日本オリジナル楽曲『DREAM』のフォトスポットが設置される予定です(注)。参加者は、世界一高いタワーで天望回廊からの夜景をバックに「SEVENTEEN」メンバー13人の中から好きなメンバー1人の画像を選んで、まるで2ショットのような特別な写真を撮影し、購入することもできます。さらに、天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」にて『DREAM』や人気曲のMVを上映し、スペシャルな空間で彼らの最新曲のMVを観ることができます。本イベントではこれらをファンの貸し切りで楽しむことができます。



楽天は今後も、魅力的で新しいエンターテインメント体験とサービスの利便性向上を図り、各コンテンツのファンにとって満足度の高いサービス提供を実現してまいります。



(注)天望デッキのフォトスポットについては、日程が変更になる場合があります。



■「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」概要

イベント開催日: 2022年11月26日(土)・27日(日)21:30~23:30

チケット販売期間: 2022年11月15日(火)11:00~2022年11月20日(日)23:59

チケット価格: 6,380円(税込)/各日

チケット販売ページ(「楽天チケット」): https://r-t.jp/thecityfannight

主催・企画: 楽天グループ株式会社

※販売開始日時は、変更が生じる可能性があります

※チケットは抽選制となります。詳細は、チケット販売ページをご確認ください

※コンサートのチケットをお持ちでない方も本イベントに参加可能です



■「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」限定ノベルティ

「SEVENTEEN THE CITY FAN NIGHT」に参加された方には限定ノベルティとして、本イベント限定のブロマイド(全13種類)を1名につき1枚プレゼントします。

※ランダム配布のため、種類はお選びいただけません



■「SEVENTEEN」について

BTSを擁する「HYBE」傘下のレーベルに所属する、13人組K-POPグループ。2015年に韓国デビュー。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3つのユニットで構成され、楽曲制作から振付に至るまでメンバー自らが携わっています。

2022年発売の4th Album「Face the Sun」では初動ダブルミリオンセラーを達成。また、「ビルボード200」チャートでは7週間連続チャートインを記録して自己最高記録を更新。Twitterのグローバル公式アカウント(@pledis_17)は1,000万以上、日本公式アカウント(@pledis_17jp)は190万以上のフォロワーを有するなど、今、世界が注目する次世代のグローバルアーティストです。



■『THE CITY』について

『THE CITY』は、「HYBE」がコンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、顧客体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」で、今回日本では初めての開催となります。

「HYBE」は、2022年4月に米ラスベガスで開かれたBTSのコンサートに際して本プロジェクトを始動し、コンサートの熱気を都市全体に広めるとともに、そのユニークな試みが大きな反響を呼びました。

また、2022年10月15日に開催されたBTSの2030釜山万博誘致祈願コンサートにあわせても『THE CITY釜山』が展開され、都市全体を盛り上げました。



■「楽天チケット」について

「楽天チケット」は、楽天グループの楽天チケット株式会社が運営する、チケット予約・販売サイトです。スポーツ、ライブ、コンサート、演劇・ステージをはじめ、各種イベントのチケット先行・一般販売を行っています。「楽天ポイント」が貯まる・使えることに加え、楽天グループならではの様々な付加価値サービスの提供を通じて、エンターテインメント体験の最大化に貢献します。



URL: https://ticket.rakuten.co.jp/



以 上



