2023年7月25日(火)16時00分~ S-PULSE DREAM PLAZA エスパルスドリームプラザ1F



一般社団法人静岡UPは、7月25日(火)にまる子のペットボトル回収ボックスプロジェクトのキックオフイベントを開催いたしました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要:まる子のペットボトル回収ボックスプロジェクト キックオフイベント

・日程 :2023年7月25日(火)

・開催場所:S-PULSE DREAM PLAZA エスパルスドリームプラザ1F

・参加人数:50名



まる子の「ペットボトルボックスプロジェクト」を発表!





今回のイベントは、館内にちびまる子ちゃんランドが常設されている、エスパルスドリームプラザで行われました。来場者に対して活動内容への理解を深めてもらうことや、設置されたパネルの回遊意識を高めてもらうことを目的として、しずおか海ごみゼロPR大使を務める「ちびまる子ちゃん」と一緒に、全国的な海洋ごみの課題を全力解決する静岡県の活動内容を発表しました。静岡県とちびまる子ちゃんの活動は3年目となり更なるパワーアップを目指します。





12種類のオリジナルパネルの公開!





海洋ごみの70%から80%は陸からきたごみと言われています。これを多くの皆さんに知ってもらい、正しく処理をしてもらうこと、活動の輪を広げることを目指す施策の1つとして、ちびまる子ちゃんのキャラクターを使用した12種類の「ペットボトル回収プロジェクト」のパネルを制作しました。このパネルには、海洋ごみの情報や前回回収したボックスの中の分別の様子がどうだったかが〇×△で記載され、使用する人の意識の向上につながります。また、お得なTwitterキャンペーンについての情報も記載されています。このパネルは静岡市内の自動販売機に8月頃から展示され、皆さんにごみに関して学びを深める情報を伝えていきます。





Twitterリツイートキャンペーン&プロジェクトのCMの発表





本プロジェクトの更なる広がりを目指す施策として、リツイート者全員にちびまる子ちゃんのオリジナル待ち受け画像やオリジナル商品をプレゼントする、リツイートキャンペーンを実施します。キャンペーンを行うことで、静岡県だけでなく全国のちびまる子ちゃんファンも本プロジェクトに参加することができます。

加えて今年は、ちびまる子ちゃんのお友達である、永沢くんと藤木くんが登場するCMを制作しました。CMでは、本プロジェクトを訴求し、8月27日(日)に実施する「ミズウオ解剖教室」の告知を行います。「ミズウオの解剖教室」は地元の水族館にて現在大流行の深海魚にスポットを当て、海洋ごみ問題の深刻さを伝えていくイベントです。





参加した子ども・保護者からの声





こんな取組があるのを知らなかった。(小学生)

適切にリサイクルされるように、分別に気を付けようと思った。(保護者)

パネルの設置が楽しみ!(小学生)



<団体概要>

団体名称 :一般社団法人静岡UP

URL :https://shizuoka.uminohi.jp/

活動内容 :一般社団法人静岡UPは日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・ CHANGE FOR THE BLUE」の一環として、市民の皆さんに清掃活動やワークショップ等を通じ、深刻化する海洋ごみの問題、そして海の大切さや尊さを啓発していきます。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



