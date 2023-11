[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 11月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)グローバル・ディスカバリー・プログラム/大学院社会文化科学研究科の山本由美子准教授が、2023年10月3~6日に開催された第68回国連女性の地位委員会 (CSW)のエキスパート会議に参加しました。この会議は、2024年3月11~22日まで国連本部(ニューヨーク)において開催されるCSWの準備の一環として、UN Women (国連女性機関)によりオンラインで開催され、先日会議の報告内容が公開されました。



第68回CSWのテーマは“Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective (ジェンダーの視点を取り入れた貧困の解消、機関の強化、資金調達によって、ジェンダー平等の達成とすべての女性と女児のエンパワーメントを加速する)”です。24人の研究者らが「ガバナンスと機関の強化」「資金調達」などの分野について現況を報告し、CSWへ向けて提言を行いました。



山本准教授は「女性の貧困撲滅のための経済社会政策」の分野で報告し、SDGsのターゲットであるにもかかわらず、多くは女性が担っている育児・介護などアンペイド・ケアワークの負担減少がなされていない現況を報告し、アジアを中心に少子高齢化が急速する中、介護・看護・保育などに従事するケアワーカーの処遇の低さが女性の貧困につながっていることを指摘しました。ケアワーカーの処遇改善と雇用創出は、途上国に多い若年層の高い失業率やニート率を改善することから、ケア産業への公的支出の増加を提言しました。



山本准教授は、分担執筆した『フェミニスト経済学−経済社会をジェンダーでとらえる(有斐閣)』出版記念シンポジウム「なぜ、いま、フェミニスト経済学か」(12月16日、会場・オンライン参加)にも登壇し、ケアを中心にすえた経済「ケアエコノミー」の実現に向けて報告します。















◆参 考

・岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/





◆参考情報

・第68回国連女性の地位委員会 (CSW)のエキスパート会議

https://www.unwomen.org/en/csw/csw68-2024/preparations/expert-group-meeting

・『フェミニスト経済学−経済社会をジェンダーでとらえる(有斐閣)』

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641166202

・出版記念シンポジウム「なぜ、いま、フェミニスト経済学か」(2023年12月16日、会場・オンライン参加)

https://www.yuhikaku.co.jp/static_files/16620_symposium.pdf













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-7912、7915

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12609.html



<岡山大学の産学連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL: 086-251-8463

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年11月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001761.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/25-12:46)