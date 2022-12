[フリュー株式会社]

“自分を大切にする時間をお届けする”ライフスタイルブランド



フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下フリュー)は、グループ会社であるOlu.株式会社が運営するライフスタイルブランド『Olu.(オルドット)』につきまして、本日12月9日(金)から12月18日(日)までの期間限定で、ルミネエスト新宿(東京都新宿区)にて初のPOP UP STOREをオープンいたします。

コートやニットといったこの冬のおでかけに活躍するアイテムや、自宅での“おうち時間”が楽しくなるようなルームウエアなど、『Olu.』のミッション“自分を大切にする時間をお届けする”を感じていただけるオリジナルの洋服やアクセサリーをご用意。InstagramをはじめとしたSNSで若い世代を中心に話題となっている商品の数々を、実際にお手に取ってご覧いただくことができます。















また本POP UP STORE実施期間中に、店頭でオリジナルルームウエアのご購入もしくは10,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに、ルームウエアと同じ素材のオリジナルソックスプレゼント。店頭ではpinkとbrownの2色からお選びいただけます(数量限定、無くなり次第終了)。なお、公式通販サイトにおいても、オリジナルルームウエアをお買い上げのお客さまに同ソックスをプレゼントするキャンペーンを同時実施中です。



<『Olu.』 POP UP STORE実施概要>

[開催場所] ルミネエスト新宿 3階 南側エレベータ前

[開催期間] 12月9日(金)~12月18日(日)

[営業時間] 平日 11:00~21:00、土日祝 10:30~21:00





<『Olu.』 サービス概要>



[サービス名] 『Olu.(オルドット)』

[公式サイト] https://olu.co.jp

[公式SNS] Instagram:https://www.instagram.com/olu.myself/

[オープン日] 2021年10月1日(金)

[取扱商品] アパレル、コスメ、ファッション雑貨

[運営元] Olu.株式会社



※本リリースに記載の内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



