ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ(バンダイ)』の「宝生波音」「洞院リナ」を現在ご案内中です。







■注目ポイント

TVアニメ『マーメイドメロディーぴちぴちピッチ』の放送20周年を記念し、第一弾の七海るちあ(別売り)に続き、宝生波音・洞院リナの変身アイテムである「アクアピッチ」をなりきり玩具仕様で商品化。



裏面のボタンを押すと、印象的な劇中歌が流れるほか、アニメの変身音楽を再生することが可能。



「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





■マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ 宝生波音

■マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ 洞院リナ

【製品情報】

マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ







□参考価格:4,950円(税込)

□発売日:2024年4月予定

□ブランド:バンダイ

【サイズ】

・アクアピッチ本体:H約65mm×W約74mm×D約40mm

・ネックレス(紐):全長約500mm

【素材】

・アクアピッチ本体:ABS、MABS、PMMA

・ネックレス(紐):ポリエステル、ステンレス

【使用電池】LR44×3(付属) ※セットされている電池はテスト用です。



『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』TVアニメ20周年記念!

光る!鳴る!「アクアピッチ」の2弾が登場

~宝生波音・洞院リナのカラーを展開~



2003年より放送されたテレビアニメ『マーメイドメロディーぴちぴちピッチ』の放送20周年を記念し、第一弾の七海るちあ(別売り)に続き、宝生波音・洞院リナの変身アイテムである「アクアピッチ」をなりきり玩具仕様で商品化いたします。



劇中の通りフタが開閉可能、細部までこだわったクオリティの高い造形となっています。

「アクアピッチ 宝生波音」の裏面のボタンを押すと、印象的な劇中歌「Legend of Mermaid(宝生波音ソロバージョン)」が流れるほか、アニメの変身音楽「水色パールボイス!!」を再生することが可能です。

「アクアピッチ 洞院リナ」の裏面のボタンを押すと、「Legend of Mermaid(洞院リナソロバージョン)」が流れるほか、アニメの変身音楽「グリーンパールボイス!!」が再生されます。



「Legend of Mermaid」「変身音楽」が再生されている間中央の真珠部分が光り、変身するシーンを再現したなりきり遊びが楽しむことができ、当時の懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容となっています。



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ 宝生波音





マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ Special Memorize アクアピッチ 洞院リナ





(C)講談社・フリュー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-11:46)