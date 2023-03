[株式会社アダストリア]

春夏は「距離」をテーマにしたメインビジュアルを3月31日(金)より特設サイトにて先行公開



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、2023年のブランドアンバサダーに就任した俳優の北村匠海さんと女優の清原果耶さんが出演するプロモーションを展開いたします。その第1弾として、春のメインビジュアルを本日3月31日(金)に特設サイトにて先行して公開いたします。







「niko and ...」は、”であう にあう”をメインコピーとし、ファッションとライフスタイルの楽しさを幅広い層のお客さまに提案します。

ブランドメッセージを体現する存在として、2023年は高い演技力で今絶大な人気を誇る北村さんと清原さんを起用し、『意外な驚きと発見に“であう”』楽しさと、『やがて自分のライフスタイルに“にあう”』心地良さを発信していきます。

また、春夏のメインプロモーションは「距離」がテーマです。本日公開した2023年春のメインビジュアルは場所と距離を示すアイコンとして“物差しのような横断歩道”をモチーフにしており、アスファルトを空にすることで抽象化された距離と春らしいカラーが印象的なデザインです。今後北村匠海さんと清原果耶さんにはniko and ...のWEBサイトやブランドムービーなど様々なプロモーションにご登場いただく予定です。





■ビジュアルについて

ここ数年で距離に対する考え方が大きく変わり、遠くにいてもすぐにリモート会議で会うことができる一方、

身体的に会ってないことによるすれ違い

すぐに人に接続できても、会っている気がしない、目に見えない距離を感じること。

距離を感じ、考えることが多くなった昨今。

身体的な距離、心の距離、あらゆる距離を乗り越え、ブランドのタグライン”であう にあう”のように、

出会うことの良さ、大切さを伝えます。



特設サイト:https://www.nikoand.jp/2023campaign/springsummer/



※着用商品の情報については4月13日(木)解禁予定となります。





■北村匠海(きたむら たくみ)プロフィール



東京都出身。2008年に映画「DIVE!!」で俳優デビュー、2011年には4人組バンド「DISH//」を結成。2017年に映画「君の膵臓をたべたい」で第41回日本アカデミー賞新人賞を受賞。主な出演作にドラマ「仰げば尊し」「にじいろカルテ」「名探偵ステイホームズ」「星降る夜に」、映画「アンダードッグ」「さくら」「明け方の若者たち」「とんび」などがある。

公開待機作に「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-」(4月21日公開)、「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」(6月30日公開)がある。





■清原果耶(きよはら かや)プロフィール



2002年1月30日生まれ。大阪府出身。「アミューズオーディションフェス 2014」でグランプリを獲得し、NHK連続テレビ小説「あさが来た」で女優デビュー。

2021年度前期、連続テレビ小説「おかえりモネ」にヒロイン・永浦百音役として出演。映画「護られなかった者たちへ」で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。昨年10月スタートのドラマ「霊媒探偵・城塚翡翠」では主演を務めた。2023年7月7日に出演作の映画「1秒先の彼」が公開予定。





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国140店舗展開(2023年2月末時点、WEBストアを含む)。

■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

