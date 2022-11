[フリュー株式会社]

祝・デビュー10周年&「GENERATIONS高校TV」放送開始5周年!



フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋 隆、以下フリュー)は、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」(以下GENERATIONS)の結成10周年とメンバーが出演する「GENERATIONS高校TV」放送5周年を記念して、番組オリジナルキャラクター「ジェネ犬」のアミューズメント専用景品(以下プライズ)を12月に投入することを決定いたしました。「GENERATIONS高校TV」は、新しい未来のテレビ「ABEMA」にて毎週土曜21時から放送中のGENERATIONS初のレギュラー冠番組です。





今回登場するのは「ラウンドクッション(全7種)」、「チャーム付きフィギュアマスコット(全7種)」、「フォトケース付きBIGぬいぐるみ(全7種)」の3アイテムです。いずれも全メンバーのデザインを網羅しており、お部屋に飾ったり、普段のお出かけを始めイベントやライブ会場へ持ち歩けたり、推し活アイテムとしても使えるラインナップとなっております。

さらに、11月28日(月)から12月4日(日)の期間中、京王井の頭線渋谷駅のデジタルサイネージにてジェネ犬が登場するオリジナル動画を放映中。「GENERATIONS高校TV」でも見られない可愛らしいアニメーションは、ファンの方必見です。



■プライズ商品概要

[キャラクター名] 「GENERATIONS高校TV」

[店舗] 全国のアミューズメント施設

※設置店舗は以下よりご確認いただけます。

http://f-ch.jp/gene-kou09 ※「キャラ広場」

[時期] 12月中旬より展開予定 ※商品は無くなり次第終了となります。

[コピーライト] (C)AbemaTV, Inc.

[発売元] フリュー株式会社

[商品情報]

*…一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。





















■11月28日より渋谷駅にてジェネ犬のオリジナル動画放映中

11月28日(月)の始発から12月4日(日)の終電まで、京王井の頭線渋谷駅のデジタルサイネージにて70インチの大画面で「ジェネ犬」のオリジナル動画が放映中です。可愛いらしいジェネ犬のイラストとプライズのコラボが目を引く、カラフルでポップなアニメーションになっておりますので、お近くにお立ち寄りの際は是非ご覧ください。



[掲出期間] 11月28日(月)始発~12月4日(日)終電

[掲出場所] 京王井の頭線渋谷駅

※本件に関しまして、駅および駅係員への問合せはご遠慮ください。





















































<「GENERATIONS高校TV」とは>

「ABEMA」にて毎週土曜日21時より放送中の、GENERATIONS初のレギュラー冠番組。GENERATIONS from EXILE TRIBEの7人が全国の高校を訪問して学生たちを応援する青春バラエティ番組。



≪番組視聴はこちらから:https://abema.tv/video/title/90-493≫





<「GENERATIONS 24時間テレビ 24時間いろんなライブできるかなぁ?」特番情報>

『GENERATIONS24時間テレビ』では、GENERATIONSのデビュー曲「BRAVE IT OUT」から12月3日(土)より限定発売する最新曲「PARTY7 ~GENEjaNIGHT~」までの全30曲をノンストップでパフォーマンスしたり、さまざまなアーティストとコラボパフォーマンスを行うなど、ダンス&ボーカルグループとして活動する7人を堪能できる企画はもちろんのこと、人気芸人とメンバーによる一夜限りのお笑いライブや、メンバーによる視聴者の自宅のサプライズ訪問など、音楽だけではないバラエティ豊かな企画の数々を予定しています。なお、本番組の企画および総合演出には、数々の話題ドラマやバラエティ番組を手掛ける鈴木おさむ氏が参画し、GENERATIONSの新たな一面を次々と引き出していきます。 「ABEMA」にて12月3日(土) 21:00 ~ 12月4日(日) 21:00放送予定。



≪特番配信URL:https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/9jxxUSSA9XohRZ≫





※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※ご来店の際には、各自治体や店舗が取り組む新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いいたします。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※キャラ広場 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-14:46)