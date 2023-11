[大網株式会社]

「桜島麻衣」の誕生日をお祝いしたキャンペーンも期間限定で開催!



大網株式会社(本社・東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『青春ブタ野郎は POP UP SHOP の夢を見ない in amiami』を開催いたします。







■注目ポイント

劇場アニメ「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」&「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」の公開を記念した期間限定のポップアップショップ『青春ブタ野郎は POP UP SHOP の夢を見ない in amiami』の開催が決定。



「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、2023年12月1日(金)~2023年12月17日(日)までの開催となっております。



また会期中に関連商品のご購入2,000円(税込)毎に、特典ステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。



さらに、12月2日(土)からは桜島麻衣の誕生日をお祝いした誕生日キャンペーンも、期間限定で開催!





■特設サイト:

https://product.amiami.jp/amiami/project/aobuta2023/



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【青春ブタ野郎は POP UP SHOP の夢を見ない in amiami 開催概要】





■イベント名称:青春ブタ野郎は POP UP SHOP の夢を見ない in amiami

■開催店舗:秋葉原ラジオ会館 4階 あみあみ秋葉原ラジオ会館店

■開催期間:

2023年12月1日(金)~2023年12月17日(日)



※開催期間中は状況により急遽入場方法を変更させていただく場合があります。

※天候・災害・トラブル・感染症に関わる理由などにより、急遽イベントの中止または内容を変更しての開催となる可能性があります。

※開店前に建物入り口に列を作るなど、近隣の迷惑となる行為はしないようお願いいたします。



購入特典





対象商品を2,000円(税込)以上お買い上げごとに、特典として「スマホカバー柄ステッカー(5種)」からランダムで1枚プレゼント。



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典に初期不良を発見した際には、店舗にお問い合わせください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。



「桜島麻衣」の誕生日をお祝いした誕生日キャンペーンも期間限定で開催





12月2日(土)~12月4日(月)のキャンペーン期間中、関連商品購入の方に特典として「桜島麻衣のバースデーカード」をプレゼント。



商品の一部をご紹介

















(C)2022 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス :JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



