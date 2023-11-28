TVアニメ『ワンピース』より、大海賊への夢を声高らかに宣言し…
［大網株式会社］
おれの名を世界に知らしめてやるんだ！！！「あみあみ」にて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
【製品情報】
G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア
□参考価格：7,920円(税込)
□発売日：2024年5月下旬予定
□メーカー：メガハウス
【サイズ】全高約130mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型：岳(新居興業)
彩色：ピンポイント
熱量高いイベントや話題が絶えないTVアニメ『ワンピース』より、「エース」の幼少時代を立体化しました。
大海賊への夢を声高らかに宣言し、希望に満ち溢れた胸アツアイテムとなっております。
■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263
今回ご紹介した製品を含む、『ワンピース』関連製品ページはこちらから！
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
【店舗情報】
■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/28-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【JAF東京】冬休み前に交通安全を一緒に確認しよう！(11/28 20:46)
キャンプの夜に必要不可欠な火起こしにAMENOKAKU -男の隠れ家PREMIUM-(11/28 20:46)
【名古屋人から愛される】ニンニク×唐辛子マシマシが病みつき！口コミでリピーターを増やし続けるパスタ専門店「PASTA MANIA 錦店」１２月４日(月)オープン！(11/28 20:46)
☆メンズ総合美容サロン☆【PERSONAL BEAUTY】が2023年11月にOPEN！金山駅徒歩３０秒の好立地ＳＮＳ・口コミでも話題！(11/28 20:46)
「千葉翔也・野上翔の翔福翔来!!」ファンミーティングの配信情報と、グッズ＆お見送り会情報をご紹介！(11/28 20:16)
【JAF香川】中津万象園でプレゼント企画を実施中♪(11/28 20:16)
【JAF香川】丸亀市・御菓子司 寳月堂でプレゼント企画を実施中！(11/28 20:16)
阪神甲子園球場 100周年記念事業 参加国数国内最多！BMXフラットランドの世界大会 FLAT ARK 2023 in 阪神甲子園球場(11/28 20:16)
“あまおう×絶景”の優雅なアフタヌーンティーに「FEILER（フェイラー）」限定ハンカチ付プランが新登場！(11/28 20:16)
さばいた魚でキャンプ飯作り！ふくしま浜キャンプ飯とのコラボ！『日本さばける塾 in ふくしま』を開催しました！(11/28 20:16)
カラオケルームの情景を再現！新機種「JOYSOUND X1」や、マイクなどをミニチュア化した「カラオケ JOYSOUND miniature collection」を12月下旬に発売！(11/28 20:16)
『KOF ALLSTAR』、『ストリートファイター6』とのコラボアップデートを実施！車破壊などのコラボ記念イベントも開催(11/28 20:16)
TVアニメ『ワンピース』より、大海賊への夢を声高らかに宣言し、希望に満ち溢れた「エース」の幼少時代を立体化。(11/28 20:16)
eStream、『にじさんじポップコーン』を発売決定！(11/28 20:16)
【新潟医療福祉大学】男子サッカー部の田中翔太選手J3ガイナーレ鳥取への2024年シーズン加入内定(11/28 20:16)
【ルイ・ヴィトン】愛らしいマスコットと共に祝うホリデイシーズンの動くLINEスタンプが、11月28日(火)に登場(11/28 20:16)
【野口観光グループ】音楽サークル「あけぼの」のクリスマスコンサート(11/28 20:16)
非課税保有期間が無期限に！現行の投資枠も拡大！投資新時代を目前に私たち個人はどう行動すべきかを解説する『まだ間に合う 新NISA 投資入門』ニューズウィーク日本版12/5号は好評発売中！(11/28 20:16)
ついにＴＶアニメ『僕のヒーローアカデミア』がプチラマEXシリーズに登場！！(11/28 20:16)
選ばれし 30人のみが集う男子ゴルフ最終戦！「ゴルフ日本シリーズJTカップ 2023」をCS放送日テレジータスで11/30(木)より生中継中心に放送！(11/28 20:16)
【自治実務セミナー】自治体法務に関する旬なテーマを毎月お届け！12月号では、「森林管理と地方自治──森林環境税と森林環境譲与税」について解説いたします！(11/28 20:16)
〈ジャンプフェスタ2024〉コスパ出展！先行販売グッズから、アニメ「銀魂.」題字著者書き下ろし「甘党」銀時 Tシャツや「朝支度」テーマの新規描き下ろしイラストグッズなど33点紹介！ 【株式会社コスパ】(11/28 20:16)
【新宿高島屋】20名を超えるプロゴルファーとゲストが来店！トークショー、レッスン会、お買上げ抽選会などのイベントを多彩に。「新宿タカシマヤゴルフフェスティバル」、11月29日（水）から開催！(11/28 20:16)
全4回のレッスンと家庭学習で楽しくプログラミングを学ぼう！HALLOの冬期講習「ウィンターチャレンジ2023」受付開始(11/28 20:16)
「A3!×Sanrio characters」の新商品がアニメイトにて発売中！ ゲーム内のカードイラストを使用したグッズは監督のみなさん超必見!!(11/28 20:16)
「NCIS: LA ～極秘潜入捜査班～」ファイナルシーズン「CSI：ベガス」シーズン2 12月1日（金）から配信スタート！(11/28 20:16)
オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2024」本日より一次プレリザーブ抽選受付開始！公式SNS（X）ではイベント開催記念キャンペーンスタート♪(11/28 20:16)
【ダイヤモンドアスリート】第10期認定アスリート：日本高校記録保持者の永原颯磨（佐久長聖高等学校）が新たに選出！(11/28 20:16)
ボイスドラマ『怒れる獅子と身代わり花嫁』のメインキャストを発表！貫井柚佳、古川 慎、石川界人が出演(11/28 20:16)
TVアニメ「あやかしトライアングル」B1タペストリー、アクリルキャラスタンド、マグカップ、クリアファイルを発売中！(11/28 20:16)