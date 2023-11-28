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TVアニメ『ワンピース』より、大海賊への夢を声高らかに宣言し…

TVアニメ『ワンピース』より、大海賊への夢を声高らかに宣言し、希望に満ち溢れた「エース」の幼少時代を立体化。

［大網株式会社］

おれの名を世界に知らしめてやるんだ！！！「あみあみ」にて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。



■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263

■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html


【製品情報】
G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア



□参考価格：7,920円(税込)
□発売日：2024年5月下旬予定
□メーカー：メガハウス
【サイズ】全高約130mm

【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座

原型：岳(新居興業)
彩色：ピンポイント

熱量高いイベントや話題が絶えないTVアニメ『ワンピース』より、「エース」の幼少時代を立体化しました。
大海賊への夢を声高らかに宣言し、希望に満ち溢れた胸アツアイテムとなっております。







■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263

今回ご紹介した製品を含む、『ワンピース』関連製品ページはこちらから！



https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

【店舗情報】



■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/28-20:16）

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