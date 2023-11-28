［大網株式会社］

おれの名を世界に知らしめてやるんだ！！！「あみあみ」にて予約受付中。



ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。







■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





【製品情報】

G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア







□参考価格：7,920円(税込)

□発売日：2024年5月下旬予定

□メーカー：メガハウス

【サイズ】全高約130mm



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座



原型：岳(新居興業)

彩色：ピンポイント



熱量高いイベントや話題が絶えないTVアニメ『ワンピース』より、「エース」の幼少時代を立体化しました。

大海賊への夢を声高らかに宣言し、希望に満ち溢れた胸アツアイテムとなっております。















■G.E.M.シリーズ ワンピース ポートガス・D・エース RUN！RUN！RUN！ 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-162263



今回ご紹介した製品を含む、『ワンピース』関連製品ページはこちらから！







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60



(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階

アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/28-20:16）