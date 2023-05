[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向けのマッチ3パズルゲーム『シャーロットのテーブル(Charlotte's Table)』において、メキシコの「シンコ・デ・マヨ」をテーマとした最新アップデートを実施いたしました。本アップデートでは、「シンコ・デ・マヨ」をテーマにした新コスチュームに加え、新しいエピソードやデコレーション、パズルなどを追加しています。







本アップデートから5月31日(水)まで、パズルをクリアすることでシーズン限定のコスチュームやブースター、ハート、ゴールドなどのアイテムを獲得できます。また、「スペシャルレシピ(シーズンパス)」を購入すると、「シンコ・デ・マヨシーズン」のフルセットコスチュームとノアのプロフィール写真を入手できます。



新たに追加されたエピソード「取り残された人たち」では、シャーロットの実の両親に関する未公開のエピソードが収録されています。エトルタの小さなレストランを舞台に、エトルタ名物のシーフード料理やフランスの伝統的なデザートをデコレーションできるようになりました。



この他にも、ゲーム内のブロックを消すと、ピザの箱が開いたりピザの切れ端が取れたりする「ピザ」と「ピザボックス」パズルを追加した他、新たにパズルステージを50レベル追加し、レベル851~900までお楽しみいただけるようになりました。





『シャーロットのテーブル』は、レストランをテーマにした簡単で楽しいマッチ3パズルゲームを通じて、自分のレストランを持つ夢を叶えるために奮闘するシャーロットの人生をテーマにしたストーリーが展開します。プレイヤーは、シャーロットが自分のレストレランでシェフとして成功する夢をサポートし、彼女の家族の秘密を探って出生時の家族を見つけ、恋の花を咲かせるという魅力的なストーリーを個性豊かな登場人物をともに楽しむことができます。

本作では、ファッショナブルなコスチュームやアクセサリーでシャーロットの容姿をカスタマイズしたり、レストランのインテリア空間や装飾品、食器、料理の盛り付けなどを自分好みにデコレーションしたりするなど、多様なカスタマイズを楽しむこともできます。プレイヤーは、様々なパズルや課題をクリアしながら、レストランの経営や投資家の誘致、メニューデザインやソーシャルプロモーションなどを行い、シャーロットの夢を実現していきます。



公式サイトや公式Facebook、公式InstagramやYouTubeチャンネルでは、『シャーロットのテーブル』の詳細情報に加え、本作の世界観やゲーム内トレーラー、ゲームプレイ動画なども確認できますので、ぜひフォローしてください。



・『シャーロットのテーブル』公式サイト

https://playcharlottestable.netmarble.com/ja

・『シャーロットのテーブル』公式Facebook(英語)

https://www.facebook.com/playcharlottestable/

・『シャーロットのテーブル』公式Instagram(英語)

https://www.instagram.com/playcharlottestable/

・『シャーロットのテーブル』公式YouTubeチャンネル(英語)

https://www.youtube.com/channel/UChxBpLjgv59I-3_KGQF1uJw



・『シャーロットのテーブル』ゲーム紹介ムービー





◆アプリダウンロード◆

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1594117615

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tab





◆『シャーロットのテーブル(Charlotte's Table)』について◆

[ タイトル ] シャーロットのテーブル

[ ジャンル ] 3マッチパズルゲーム

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Ntri Inc.

[ 対応OS ]iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2022年11月9日



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Ntri Inc. 2022 All Rights Reserved.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-13:16)