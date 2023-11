[大網株式会社]

10エリア20店舗のマリオンクレープで開催!



ホビー通販大手で、商品企画制作も行う「あみあみ」(大網株式会社、東京都文京区)は、TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』と、人気クレープショップ「マリオンクレープ」とのコラボレーション企画を、2023年12月1日(金)~12月17日(日)にかけて10エリア20店舗で開催いたします。







■注目ポイント

TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST 】』と「マリオンクレープ」がコラボ。2023年12月1日(金)~12月17日(日)にかけて、10エリア20店舗のマリオンクレープで開催。



「アーミヤのクレープ」「フロストノヴァのクレープ」の全2種のコラボクレープを販売。



描きおろしイラスト、描き起こしミニキャライラストを使用したコラボ記念グッズを販売。さらに、TVアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』のモチーフグッズを販売。



「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」等でコラボ記念グッズを購入すると、購入金額に応じて「限定イラストカード(全11種)」を1枚プレゼント。



2023年11月8日(水)から、特設サイト公開中。



2024年1月15日(月)から、事後通販も実施。





■特設サイトはこちら!

https://product.amiami.jp/amiami/project/ark-anime_marion/



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



コラボクレープ







【販売期間】

2023年12月1日(金)~12月17日(日)



【販売店舗】

●北海道

・札幌イオンモール苗穂店

・アリオ札幌店

・函館赤レンガ倉庫店



●山形

・よってけポポラ店



●埼玉

・熊谷ニットーモール店



●東京

・Club Marion ヨドバシAkiba店

・東京ソラマチ店

・WACCA池袋店

・葛西臨海公園駅前店



●神奈川

・ウィングキッチン京急川崎店

・ジ アウトレット湘南平塚店

・戸塚モディ店



●静岡

・マークイズ静岡店

・ベイドリーム清水店



●愛知

・平和堂ビバモール名古屋南店



●滋賀

・草津エイスクエア店

・ピエリ守山店

・フォレオ大津一里山店



●京都

・京都寺町三条店



●島根

・イオン松江店



※各店の住所、営業時間などは、マリオンクレープ公式サイトをご覧ください。

https://www.marion.co.jp/store/



コラボ記念グッズ







【店頭販売】

●マリオンクレープ コラボ実施店舗

販売期間:2023年12月1日(金)~12月17日(日)

※営業時間は店舗によって異なります。

※店頭販売分は数に限りがございます。

※マリオンクレープでのグッズ販売は、描きおろしアクリルスタンド・ミニキャラトレーディングアクリルスタンド、A4クリアファイルのみとなります。



【ホビーショップでの店頭販売】

●アニメイト札幌店・秋葉原店・名古屋店・梅田店・福岡パルコ店

●あみあみ秋葉原ラジオ会館店

販売開始:2023年12月1日(金)~

※営業時間は店舗によって異なります。

※店頭販売分は数に限りがございます。



【事後通販】

●アニメイト通販

●あみあみオンラインショップ

受付期間:2024年1月15日(月)~1月31日(水)

お届け :2024年4月予定

※事後通販の受付期間は、店舗によって多少異なる場合があります。

※事後通販は「グッズ購入特典」の対象外となります。



「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」等でコラボ記念グッズを購入すると、対象商品のお支払い合計金額1,100円(税込)ごとに「限定イラストカード」を1枚プレゼント!







【グッズ購入特典】

限定イラストカード(全11種)



配布条件:対象商品のお支払い合計金額1,100円(税込)ごとに、ランダムで1枚プレゼント!



対象店舗 :アニメイト札幌店・秋葉原店・名古屋店・梅田店・福岡パルコ店

あみあみ秋葉原ラジオ会館店

対象期間 :2023年12月1日(金)~なくなり次第終了



※特典は商品購入時のお渡しとなります。

※事後通販は「グッズ購入特典」の対象外となります。

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典配布は、数に限りがございます。実施期間内でもなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典に初期不良を発見した際には、ご購入いただいた店舗にお問い合わせください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。



「マリオンクレープ コラボ実施店舗」でも特典を配布!







【マリオンクレープ特典】

・限定イラストカード(全11種)

配布条件:対象商品のお支払い合計金額920円(税込)ごとに、ランダムで1枚プレゼント!



対象店舗:マリオンクレープ コラボ実施全店

対象期間:2023年12月1日(金)~12月17日(日)



※特典は商品購入時のお渡しとなります。

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典配布は、数に限りがございます。実施期間内でもなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典に初期不良を発見した際には、ご購入いただいた店舗にお問い合わせください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。

※マリオンクレープでのグッズ販売は、描きおろしアクリルスタンド・ミニキャラトレーディングアクリルスタンド、A4クリアファイルのみとなります。



特設サイトはこちら!





詳しくは、コラボ特設サイトをご覧ください。

https://product.amiami.jp/amiami/project/ark-anime_marion/



(C) 2017 HYPERGRYPH. All rights reserved.



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-14:46)