このたび吉本興業所属・中山功太が「中山功太単独ライブ 『nodeless code except the armor tour』」を開催することが決定いたしました。

ピンデビュー20周年を迎えた今年は、12月10日(土)に東京・ヨシモト∞ホール、12月15日(木)に大阪・道頓堀ZAZA HOUSEの2か所で開催いたします。東阪ともに公演チケットは発売中。東阪両公演にてオンライン配信チケットもあり、オール新ネタでそれぞれネタの内容を変更して披露いたします。



本人コメント







浪花の正統派ピン芸人、中山功太です。

おかげさまでピンデビュー20周年を迎える事ができました。

集大成的なライブは昨年末やりましたので、今回はパッケージもろとも、全て新ネタを披露します。

東京と大阪では内容を変えて行う予定です。

今、面白いと思う事を全力でやります。皆様、是非お越し下さい。



公演情報・チケット情報

【公演名】

中山功太単独ライブ

東京公演『nodeless code except the armor tour tokyo』

大阪公演『nodeless code except the armor tour osaka』

【出演】

中山功太

【チケット料金】

前売2,500円/当日3,000円/配信:2,000円

【公演スケジュール】

東京公演:12月10日(土) 開演20:00 会場:ヨシモト∞ホール

※オンライン配信あり

大阪公演:12月15日(木) 開演20:00 会場:ZAZA HOUSE

※オンライン配信あり

【FANYチケットURL】

東京公演『nodeless code except the armor tour tokyo』

https://ty.funity.jp/ticket/show/page?clientid=yoshimoto&show=D222121020&sno=2&skb=1&showno=1

大阪公演『nodeless code except the armor tour osaka』

https://ty.funity.jp/ticket/show/page?clientid=yoshimoto&show=H122121520&sno=2&skb=1&showno=1

【問い合わせ先】

FANYチケット問合せダイヤル 0570-550-100(10:00~19:00)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-20:46)