[ロングランプランニング株式会社]

本年でデビュー25周年を迎えた宝塚歌劇団月組の元トップ娘役・彩乃かなみ(あやのかなみ)が、アニバーサリーイヤーの締めくくりとなる、4月に単独コンサートを関西の地で開催する事が決定しました。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて3月3日(金)10:00より発売開始です。







カンフェティにて3月3日(金)10:00よりチケット発売開始

http://confetti-web.com/KA25



公式ホームページ

https://www.kanamiayano.com/







『Kanami Ayano Premium Concert in OSAKA』開催決定



宝塚歌劇団の元 月組トップ娘役で多くのエトワールを務めていた彩乃かなみは、その優しくも深みのある歌唱力に定評があり、退団後も数多くの舞台に出演し、歌手・女優として活動を広げています。



昨年、彩乃かなみが芸能生活25周年を迎え、22年COTTON CLUBの単独公演を皮切りに1年を通して様々な場所でコンサートを開催してきました。そして、いよいよ25周年、アニバーサリーイヤーのフィナーレは慣れ親しんだ関西での公演が決定しました。宝塚時代に巡り合った名曲や、表現者として出逢った曲で構成されるプレミアムな内容となり、これからの新しい表現者としての彩乃かなみを惜しげもなく披露するコンサート「Kanami Ayano Premium Concert in OSAKA」をドルチェ・アートホール Osakaにて開催。



チケットは2月24日より彩乃かなみオフィシャルファンクラブ先行、3月3日よりメルマガ会員・カンフェティでの発売が開始されます。





プロフィール











彩乃かなみ

群馬県出身。宝塚歌劇団元月組トップ娘役。

1997年宝塚歌劇団に入団。

雪組公演「仮面のロマネスク/ゴールデン・デイズ」で初舞台。

1998年、組まわりを経て花組に配属。

2001年、宙組へと組替え。

2005年、月組へと組替え。

2005年、月組トップ瀬奈じゅんの相手役としてトップ娘役に就任。

瑞々しい舞台姿で早くから注目を集め高い歌唱力で歌手として多く起用され、エトワールを幾度も務める。

2008年、「ME AND MY GIRL」で宝塚歌劇団を退団。



【最近の主な作品】

ミュージカル『アニー』『Little Women‐若草物語‐』『マリー・アントワネット』など、歌手としても注目されており、コンサート出演がつづいており、自身のYouTubeチャンネルでcover動画を配信している。



Official HP https://www.kanamiayano.com/

Twitter https://twitter.com/Ayano_staff

Instagram https://www.instagram.com/kanamiayano.official/

YouTube https://www.youtube.com/c/KanamiAyanoOfficialTube



■本人コメント

有り難いことに私事ながら25周年を迎えましたこの一年間は、本日に至るまでの日頃の感謝を込めまして、沢山の会場でコンサートやライブをさせて頂く事ができました。応援してくださいました皆様には心から御礼申し上げます。思い返せばその昔、桜の咲く頃に歌劇団にて初舞台を踏み、芸の道への礎を築いて頂きました。

この度25周年イヤーを締めくくるに相応しい“心のふるさと”関西にて、コンサートを開催させて頂く運びとなり私自身が一番嬉しく思っているかもしれません。懐かしい歌やこれからの未来に向けて更に羽ばたいていけるような楽曲と共に皆様と思い出に残る一時を過ごせましたらと思っております。

是非いらして下さい。



伴奏者:倉沢大樹(E,P)





倉沢大樹 アメブロ https://ameblo.jp/daiju-kurasawa/





会場詳細











ドルチェ楽器 大阪店、ドルチェ・アートホール Osaka

2021年11月3日グランドオープン

本格的なコンサートホール。

小規模ながら理想的な音場空間を体験いただけます。

ストリーマ除菌ユニットの導入により新型コロナウイルス対策も万全。今までのホールにはない空調管理が徹底されています。

これにより、奏者がより演奏しやすく、オーディエンスには最適な響きを持って音楽を受け取れる環境を構築することができます。





公演概要



『Kanami Ayano Premium Concert in OSAKA』

公演日時:2023年4月29日(土)

【1st】13:30開場/14:00開演 【2nd】17:30開場/18:00開演

会場:ドルチェ・アートホール Osaka(大阪市北区角田町2-7 ドルチェ楽器大阪店 B1)



■出演者

彩乃かなみ

伴奏:倉沢大樹(E.P)



■協力

カンフェティ/株式会社ドルチェ楽器



■チケット料金

一般販売:8,500円

(全席指定・税込)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-20:45)