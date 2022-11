[吉本興業株式会社]

2022年12月1日(木)~25日(日)ヨシモト∞ホール・∞ドームにて開催



この度、東京・渋谷からお笑いのトレンドを発信する劇場「ヨシモト∞ホール」は、『ムゲンダイクリスマスキャンペーン2022』を2022年12月1日(木)~25日(日)まで期間限定開催いたします。







『ムゲンダイクリスマスキャンペーン2022』は、“おうちクリスマス”をコンセプトに、ヨシモト∞ホール・ドームを4つのキャンペーンで盛り上げます。ヨシモト∞ホールと∞ドームそれぞれのロビーには、クリスマスならではの装飾や仕掛けが盛りだくさん!ネルソンズやコットンら劇場看板芸人であるムゲンダイレギュラー24組のメンバーのクリスマス限定ポスターで楽しくお客様をお迎えし、さらにロビーのQRコードを読み取ることで、各芸人からのクリスマス限定メッセージをご覧いただけます。また、ムゲンダイレギュラーの自撮りオフショットや、クリスマスパーティーを楽しむ写真を「ヨシモト∞ホール PHOTO ONLINE SHOP」にて発売いたします。



クリスマス当日の夜には、ヨシモト∞ホールきっての恋愛マスター(?)8名が、乙女たちのために、甘く麗しきラブバラエティライブを繰り広げる特別公演「ラブムゲエイト~聖なる星と愛の降る夜~」を開催!ご来場のみなさまにはオリジナルクリスマスカードをプレゼントいたします。FANYチケットおよびFANYオンラインチケットにて11月30日(水)10:00より一般販売、12月1日(木)10:00よりオンライン発売を開始いたします。ぜひこの機会に、賞レースでも活躍している実力派若手芸人がひしめくヨシモト∞ホールで生のお笑いをお楽しみください!





キャンペーン概要



ムゲンダイクリスマスキャンペーン2022

期間:2022年12月1日(木)~12月25日(日)



キャンペーン1. ムゲンダイでおうちクリスマス in ヨシモト∞ホールロビー





ヨシモト∞ホールロビーでは、まるで壁の向こうでおうちクリスマスを楽しんでいるようなムゲンダイレギュラーたちのポスターが並びます!



キャンペーン2. ”ムゲクリなう”自撮りと限定ムービーをプレゼント in ヨシモト∞ドームロビー





ヨシモト∞ドームロビーでは、レギュラーメンバーの”ムゲンダイでクリパなう”自撮りショットを展示します!

さらに、散りばめられたQRコードを読み取ると、メンバーからのクリスマス限定メッセージをご覧いただけます!



キャンペーン3.オリジナルフォト販売









ムゲンダイレギュラー24組のニットやセーター姿でおうちクリスマスを楽しんでいるコンビやピンの写真を、ヨシモト∞ホール売店に設置の販売機と「ヨシモト∞ホール PHOTO ONLINE SHOP」にてお買い求めいただけます。



店舗:Lサイズのみ(300円) ※ロビーのフォト販売機でお買い求めいただけます。

オンライン:Lサイズ(300円)・2Lサイズ(500円)の2サイズ展開

期間:2022年12月1日(水)~

「ヨシモト∞ホール PHOTO ONLINE SHOP」 https://imagingmall.com/yoshimoto_mugendai/



キャンペーン4. クリスマス特別公演「ラブムゲエイト~聖なる星と愛の降る夜~でラブムゲエイトからクリスマスカードをプレゼント!





クリスマス当日の夜は、ヨシモト∞ホールきっての恋愛マスター(?)8名が、乙女たちのために、甘く麗しきラブバラエティライブを繰り広げます!ご来場の皆様には、ラブムゲエイト限定クリスマスカードをプレゼント!



公演名:ラブムゲエイト~聖なる星と愛の降る夜~

日時:2022年12月25日(日) 開演21:00/終演22:00

会場:ヨシモト∞ホール

出演者:MC:ゆにばーす川瀬 コットンきょん、レインボー池田、ケビンス山口、サンシャイン坂田、シシガシラ浜中、キンボシ西田、西村ヒロチョ、スカイサーキット小阪

料金:前売2,000円/当日2,500円/有料配信1,200円



【チケット情報】

FANYチケット:https://yoshimoto.funity.jp/r/lovemugeeight221225/

FANYオンラインチケット:https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/lovemugeeight221225

劇場公式HP:https://mugendai.yoshimoto.co.jp/



ヨシモト∞ホールの看板芸人「ムゲンダイレギュラー」24組





アイロンヘッド、いぬ、オズワルド、蛙亭、かたつむり、キンボシ、ケビンス、コットン、ZAZY、サンシャイン、シシガシラ、スパイク、そいつどいつ、大自然、ダイタク、ダイヤモンド、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、TEAM BANANA 、THIS IS パン、ネルソンズ、やさしいズ、ゆにばーす、レインボー



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/26-18:40)