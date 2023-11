[大網株式会社]

荒涼とした未来都市、マスクやフードで隠した感情、背中でたおやかに咲く花々。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「プライム1スタジオ」より、『PRISMA WING Flower Imitation. Flower. Illustration by neco 1/7スケール フィギュア』を現在、ご案内中です。







■PRISMA WING Flower Imitation. Flower. Illustration by neco 1/7スケール フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161654



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【製品情報】

PRISMA WING Flower Imitation. Flower. Illustration by neco 1/7スケール フィギュア







□参考価格:31,790円(税込)

□発売日:2024年9月予定

□メーカー:プライム1スタジオ

【スケール】1/7

【サイズ】H:28cm、W:12cm、D:14cm

【素材】PVC・ABS等



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・特製ベース

・フェイスパーツ×2(マスク、素顔)

≪あみあみ限定特典≫

・オリジナルイラスト 布ポスター (B3サイズ)(H:515mm×W:364mm)



原型制作:カーブモデルズ

彩色:えこし



人気イラストレーターneco氏のオリジナルイラストをフィギュアした、「Flower.」がついに登場!



バイザーとマスクの間に見える瞳はクールな印象。neco氏のタッチを高品質なアイプリントで再現しました。ハイトーンのグレージュが美しい髪色も、透明感あふれる肌とマッチするよう塗装にこだわっています。またマスクを外した素顔のフェイスパーツも付属。こちらも感情の機微を捉えた仕上がりです。



コスチュームもまたハイディテールな仕上がり。ゴアテックスのような表地、そこかしこに走るコードとベルト、デザイン性の高いヒールブーツ。それぞれの存在理由すら感じさせる、緻密な造形をお楽しみください。



そして背中の花々は有機的なフォルムと落ち着いた色合いを追求。無機質なカプセルとの組み合わせが生む、得も言われぬ雰囲気が作品世界へと誘います。



「11B」のナンバーが目を引くモニュメントに座り、人知れず咲く少女と花。neco氏の繊細さが宿るイマジネイティブな1体、あなたのもとへお贈りします!





































(C)neco



【店舗情報】





■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-15:46)