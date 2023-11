[大網株式会社]

サメちゃんがfigmaとなって大暴れ!ピックアップでは、「figma ホロライブプロダクション がうる・ぐら」をご紹介。



大網株式会社(東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2023年10月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。







■注目ポイント

ホビーショップ『あみあみ』の「2023年10月フィギュア予約ランキング」を発表!



上位3位までを『ウマ娘 プリティーダービー』が独占!



ピックアップコーナーでは、人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブプロダクション』よりホロライブEnglish「がうる・ぐら」のfigmaをご紹介。





■動画にて、あみあみ2023年10月フィギュア予約ランキング上位のフィギュアをご紹介中



https://youtu.be/p_kaaLG3sDQ





※2023年10月1日から10月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



第1位:ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー~Make up Vampire!~ 1/7スケール 完成品フィギュア







●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:ウマ娘 プリティーダービー

●発売月:2024年8月予定

●参考価格:25,900円(税込)

●コピーライト:

(C) Cygames, Inc.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160852



第2位:S.H.Figuarts ウマ娘 プリティーダービー サトノダイヤモンド







●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ウマ娘 プリティーダービー

●発売月:2024年3月予定

●参考価格:9,350円(税込)

●コピーライト:

(C) Cygames, Inc.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160333



第3位:S.H.Figuarts ウマ娘 プリティーダービー キタサンブラック







●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ウマ娘 プリティーダービー

●発売月:2024年2月予定

●参考価格:9,350円(税込)

●コピーライト:

(C) Cygames, Inc.



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160331



第4位:フィギュアーツZERO [超激戦]モンキー・D・ルフィ -ギア5 “巨人”- 『ONE PIECE』







●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ONE PIECE

●発売月:2024年3月予定

●参考価格:17,600円(税込)

●コピーライト:

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160343



第5位:S.H.Figuarts ガッツ(狂戦士の甲冑) -激情- 『ベルセルク』







●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:ベルセルク

●発売月:2024年3月予定

●参考価格:14,300円(税込)

●コピーライト:

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160329



【ピックアップ!】





人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブプロダクション』よりホロライブEnglish「がうる・ぐら」がfigmaになって登場!



■figma ホロライブプロダクション がうる・ぐら



●メーカー:マックスファクトリー

●原作名:ホロライブ

●発売月:2024年8月予定

●参考価格:10,800円(税込)

●コピーライト:

(C) 2016 COVER Corp.



■製品ページはこちら!

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161606



【20位まで一覧】





■1位

ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー~Make up Vampire!~ 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160852

■2位

S.H.Figuarts ウマ娘 プリティーダービー サトノダイヤモンド

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160333

■3位

S.H.Figuarts ウマ娘 プリティーダービー キタサンブラック

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160331

■4位

フィギュアーツZERO [超激戦]モンキー・D・ルフィ -ギア5 “巨人”- 『ONE PIECE』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160343

■5位

S.H.Figuarts ガッツ(狂戦士の甲冑) -激情- 『ベルセルク』BANDAI SPIRITS

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160329

■6位

rurudo先生オリジナルキャラクター イヴ ウサミミランジェリーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161550

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161133

■7位

ねんどろいど ぼっち・ざ・ろっく! 山田リョウ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160997

■8位

NieR:Automata 2B(ヨルハ二号B型) Version 2.0 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161290

■9位

ねんどろいど ホロライブプロダクション 天音かなた

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161876

■10位

TVアニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」ライザリン・シュタウト ドレスVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161001

■11位

A-Z:[S]-full dress- 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160982

■12位

アニメ『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』ライザリン・シュタウト 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161008

■13位

figma ホロライブプロダクション がうる・ぐら

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161606

■14位

ゴブリンスレイヤーII 女神官 1/6スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160274

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160270

■15位

ねんどろいど ホロライブプロダクション アキ・ローゼンタール

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160850

■16位

Melty Princess 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ てのひら ロキシー 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160792

■17位

デスクトップアーミー N-202d ティタニア朱雀 初回限定特典付き 可動フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160790

■18位

POP UP PARADE ブルーアーカイブ -Blue Archive- アル イタズラ☆ストレート Ver. 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-160888

■19位

崩壊3rd ブローニャ 新生の銀翼 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161463

■20位

hololive production Ocean Ver. ≪Ahoy!宝鐘マリン出航≫ 立体造形付き悠遊カード機能 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161524



(C) Oh-ami Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-14:16)