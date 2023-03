[株式会社アダストリア]

NUMERALSが商品企画を担当し、街でも試合観戦でも着られるアイテムを展開



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ... (ニコアンド)」は、2022年7月に発足した、東京をホームタウンとする14のスポーツチーム・団体が合同で取り組む新たなプロジェクト「TOKYO UNITE」のオリジナルライフスタイルショップをプロデュース、3月10日(金)に東京ミッドタウン八重洲 2Fにオープンします。同時に公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて販売開始いたします。







ニコアンドはブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

ニコアンドは、「TOKYO UNITE」が考える“競技の壁を越え協力し合い、社会イノベーションを起こす”というコンセプトに賛同し、オリジナルライフスタイルショップをプロデュースしました。ニコアンドが開発した機能とデザイン性を併せもつ都市型ライフスタイルウェアを展開する「NUMERALS(ヌメラルズ)」が商品企画を担当し、「東京のスポーツとともにある暮らし」をテーマに、読売ジャイアンツやアルバルク東京などTOKYO UNITEに参加するチームをキーワードにした新たなデザインのファッション商品や関連雑貨などを販売します。

ヌメラルズでは、「アーバンストリート」をグラフィックテーマに置き、各チームカラーやイメージを彷彿させ、かつファッショナブルなオリジナルグラフィックを作成、ヌメラルズの生産背景を活用することで吸水速乾など機能面で優れた素材を使用し、試合観戦はもちろん日常でも着られるデザインとアイテムを目指しました。

「TOKYO UNITE」初の店舗は、3月10日(金)にグランドオープンとなる東京ミッドタウン八重洲 2Fにオープンします。「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド」という施設コンセプトのもと、世界を代表する都市である「TOKYO」の「スポーツ×ファッション」のコンテンツを通じて新たな価値を発信して参ります。



■店舗概要





TOKYO UNITEに参画する各チームのファンの皆さまはもちろん、友だちや家族とともに、暮らしの一部として気軽にスポーツを楽しめるライフスタイルを提案する新しい形の店舗です。

内装はコンクリートやアスファルトのような無機質な都会感と、白木の有機質な雰囲気を合わせ、ファッショナブルなライフスタイルショップを表現しました。

店内には大型ビジョンとミニバーを設置し、イベントを開催するなど、スポーツ×ファッションの魅力を発信していきます。



店舗名:TOKYO UNITE(トウキョウ ユナイト)

オープン日 :2023年3月10日(金)11:00

場所 :東京ミッドタウン八重洲

東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲2階

特設サイト :https://www.nikoand.jp/tokyounite/

Instagram :https://www.instagram.com/tokyounite/

Twitter :https://twitter.com/tokyo_unite

公式WEBストア:https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002030071





■商品詳細(一部商品抜粋、税込価格)



(左上から時計回り)

・GIANTS ロングスリーブT1 6,600円

・GIANTS ショートスリーブT2 6,050円

・GIANTS カサ 3,630円

・GIANTS ボトル 3,300円

・GIANTS トート 3,850円





(左上から時計回り)

・ALVARK フーディ1 8,250円

・ALVARK ショートスリーブT2 6,050円

・ALVARK カサ 3,630円

・ALVARK ボトル 3,300円

・ALVARK トート 3,850円





(左上から時計回り)

・ALVARK ショートスリーブT2 6,050円

・SWALLOWS ロングスリーブT2 6,600円

・SUNROCKERS ショートスリーブT1 6,050円

・FROGKINGS ショートスリーブT 2 6,050円

・SUMO ショートスリーブT3 6,050円

・GIANTS ロングスリーブT1 6,600円



■ミニバーメニュー詳細(一部商品抜粋、税込価格)





フード

・BOXピザ 650円

・ポップコーン 400円

・ミックスナッツ 500円

・枝豆 400円

ドリンク

・ホットコーヒー 400円

・アイスコーヒー 400円

・生ビール 550円

・TOKYO UNITE オリジナルレモネード 500円



■オープン記念ノベルティについて



3月10日(金)から、店頭で7,000円(税込)以上お買い上げでオリジナルミニダルマをプレゼント。

無くなり次第終了となります。





■TOKYO UNITE について



「TOKYO UNITE」は、東京をホームタウンとする14のスポーツチーム・団体が、競技の壁を越えて協力し合い、新たな価値を生み出すことを目的とした社会イノベーションおよびコ・マーケティングプロジェクトです。14のチーム・団体が相互に知見やノウハウを共有することで、東京におけるスポーツの発展やブランディング向上に寄与していくほか、東京が抱える様々な社会課題と向き合い、関係するステークホルダーと連携し、アクションを起こしていきます。また、「TOKYO UNITE」に参加するチームのファン層の拡大、およびファンの皆様が通年でスポーツ観戦や、スポーツを介した様々な体験を楽しめる環境づくりを実現します。

<WEBサイトページ> https://www.tokyo-unite.jp/





■niko and ... について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国140店舗展開(2023年2月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■NUMERALS(ヌメラルズ)について



NUMERALSは、フィロソフィーである「For Urban Athletics.」が示すように、新しい都市生活に最適な機能性とデザインを兼ね備えたラインアップを開発。機能的でありながら計算されたデザインの都市型ライフスタイルウェアを展開している。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/?dispNo=001030

<Instagram> https://www.instagram.com/numerals__official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-14:16)