プチラマシリーズの最高峰「プチラマDX」にTVアニメ「ワンピース」より「LOGBOX RE BIRTH」第二弾が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『プチラマDX ONE PIECE LOGBOX RE BIRTH 02 ルフィスペシャル 完成品フィギュア(メガハウス)』を現在、ご案内中です。







■注目ポイント

■プチラマDX ONE PIECE LOGBOX RE BIRTH 02 ルフィスペシャル 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-161366



【製品情報】

プチラマDX ONE PIECE LOGBOX RE BIRTH 02 ルフィスペシャル 完成品フィギュア







□参考価格:9,350円(税込)

□発売日:2024年3月予定

□ブランド:メガハウス

【サイズ】全高約150mm

【素材】PVC、ABS





(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



