火・地・風・水のエレメント別2023年のラッキーカラーを使ったカラフルなお財布が登場



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ... (ニコアンド)」は、占星術師MageC監修の「ラッキーカラーウォレット」全6型を3月3日(金)に公式WEBストア .st(ドットエスティ)とniko and ...の国内全店舗にて発売いたします。







ニコアンドから登場する「ラッキーカラーウォレットシリーズ」は、占星術師MageCが2023年のラッキーカラーをエレメント(火・地・風・水)別に占い、ニコアンドで人気のお財布デザインに落とし込んだアイテムです。お財布の買い替えに良いとされる、春の最強開運日(一粒万倍日・天赦日・寅の日)3月21日(火)に向けて、「全体運」「恋愛運」「金運」「健康・ビューティー運」「学力・仕事運」それぞれのラッキーカラーを組み合わせた全6型、28色を展開いたします。特に、「オリジナルロゴ3つ折り財布」は各エレメントの最強カラーがすべて入ったマルチカラーデザインで、カラフルでポップな配色は、持っているだけで気分の上がるアイテムです。



■エレメント別ラッキーカラー表

「エレメント」・・・西洋占星術における12星座を4つのグループ(火・地・風・水)に分類







■最強開運日とは

1年に数回しか訪れない「天赦日」と金運アップが期待できる「一粒万倍日」が重なる最強開運日。 吉日が重なることで開運パワーが倍増し、2023年は、1月6日(金)、3月21日(火)、8月4日(金)が“最強開運日”と言われています。新しいことを始めるのに良い日と言われ、特に「一粒万倍日」「天赦日」などの吉日に、お財布の買い替えや使い始めをすると、金運や運気がアップすると言われています。3月21日(火)は「一粒万倍日」「天赦日」と更に「寅の日」が重なった最強開運日です。



■商品概要

発売日 :2023年3月3日(金)

商品サイト:https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002001351

※ .st(ドットエスティ) は 3月4日(土) より発売開始予定

展開店舗 :niko and ... 国内店舗、公式WEBストア .st(ドットエスティ)店舗

ZOZOTOWN、Rakuten Fashion



■商品詳細



オリジナルロゴ3つ折り財布

3,630円(税込)

カラー: エレメント×火/エレメント×地/エレメント×風/エレメント×水/シロ×オレンジ/ゴールド×アカルイキイロ/メタリックブルー×シルバー/キミドリ×オーロラ





オリジナルロゴがま口ミニ財布

3,630円(税込)

カラー:アカ/パステルグリーン/ウスイピンク/ミズイロ





オリジナル3つ折りがま口財布

3,960円(税込)

カラー:グリーン/アオ/ビビットピンク/ウスイキイロ





オリジナルがま口長財布

4,400円(税込)

カラー:ブラウン/グリーン/コーラルピンク/ ダークグリーン





オリジナル2つ折りL字財布

3,630円(税込)

カラー:オレンジ/アカルイキイロ/シルバー/オーロラ





オリジナルフラグメントキーケース

2,750円(税込)

カラー:シロ×アカ/ゴールド×パステルグリーン/キミドリ×ミズイロ/メタリックブルー×ウスイピンク





■MageCについて



小さいころから魔女にあこがれ、占いやおまじないに興味を持つ。アパレルの販売経験を通じて、新しい洋服を着ると気分が上がるように、占いでワクワクし気分が上がるをモットーに2016年~本格的に鑑定を始め現在に至る。アロマ占星術、フラワーエッセンス占星術、タロットなどを得意とする。夫と子供の3人暮らし。

<Instagram>https://www.instagram.com/magec388/





■niko and ... について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国140店舗展開(2023年2月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/







