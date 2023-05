[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

当ホテルのサステナビリティアクションをご紹介するWEBページを開設



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、持続可能な 未来へとつなぐホテルとしてサステナビリティアクションを拡充し、2023年6月1日(木)よりレストランにて100%植物由来の食材で作るプラントベースの新たなメニューを販売いたします。







当ホテルでは、「Connect to your Future」をテーマに“地球環境”や“社会貢献”、“安全安心・人と育つ”に加え、“ホテルでの体験”をご提案しながらSDGsを考え、未来につなげるホテルを目指しております。健康や食生活への興味が深まり、旅行需要が回復し訪日外国人数も大幅に増える中、多様化するニーズに対応するため、SDGsに貢献するメニューやプラントベースのヴィーガン対応メニューを拡充いたします。





食べてSDGsに貢献する地産地消メニューは、季節の野菜のヴィーガンムースにキャロブ豆をまぶし、東京を産地とする野菜をメインに畑の収穫のように野菜を味わう「OASIS FARM HATAKE」。プラントベースのメニューには、焼豆腐の中にキャロットやインゲンなど野菜をふんだんに使ったパティを竹炭のバンズで味わうハンバーガーのほか、アボカドや芽葱、大根や椎茸などを味わうベジタブル寿司が新たに加わります。



サステナビリティアクションの拡充に伴い本日2023年5月19日(金)より当ホテルが取り組むSDGsをご紹介するWEBページをオープン。当ホテルでは、これからも未来へとつなげる地球にやさしいホテルを目指し、紀尾井町だからこそ叶うホテルステイをご提案してまいります。





All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)





OASIS FARM HATAKE

野菜のヴィーガンムースにキャロブ豆をまぶし、畑の土を表現。

クリアな器に作った畑で野菜の収穫をお楽しみいただけます。

地産地消のメニューとして東京を産地とする野菜をメインに使用しております。



時 間: 5:30P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)

料 金: ¥2,800





ヴィーガーデンバーガー



竹炭のバンズに、オニオンやキャロット、インゲン、ひよこ豆、干し椎茸で作る焼き豆腐のパティを挟みました。チーズの代用には大豆由来の食材を使い、野菜と共に甘めのソースで味わう100%植物由来のハンバーガーです。





時 間: 11:30A.M.~2:30P.M. 5:30P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)

料 金: ¥3,500





Nature Delight

2021年から販売しているプラントベースの食材で味わえるコース料理。6月1日からはズッキーニやトマトなど夏の野菜をメインに、“OASIS FARM HATAKE”を含む素材そのものを活かしたメニューをお楽しみいただけます。



時 間: 5:30P.M.~10:00P.M.(L.O.9:00P.M.)

料 金: ¥12,000





WASHOKU 蒼天 SOUTEN (35F)





Vegetable Sushi

日本食の代名詞である寿司をヴィーガンスタイルでお召しあがりいただけます。

寿司職人が味わいと食感にこだわり、大根、茗荷、パプリカ、オクラ、芽葱、椎茸、スプラウト昆布〆、ドライトマトとアボカドのハーフロールをご用意しました。



時 間: 水~金曜日 5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)

土休日 11:30A.M.~ 3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)

料 金: 8貫¥5,000

※3日前までのご予約制





◎ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町のサステナビリティアクション

「Connect to your Future」

WEBページ https://www.princehotels.co.jp/kioicho/sdgs/



Earth Friendly ~地球環境への配慮~

・竹歯ブラシ&木製ブラシの導入

・バスアメニティをポンプボトルへ変更

・草ストロー・紙ストローの導入

・お子さま用木製カトラリー

など



Our Action ~ホテルで体験するSDGs~

・100%植物由来のメニュー

・地産地消

・日本文化体験

・旅育ステイプラン

など



Community & Social ~地域・社会貢献~

・文化財の保護

・街の保全・清掃活動への参加

・自衛消防訓練

・地域のお祭りへの参加

など



With People ~安全安心・人と育つ未来へ~

・スタッフの育成

・グローバルカルチャー

・ユニバーサルデザイン

・コンプライアンス

など













※料金には、消費税が含まれております。(サービス料別途15%)

※画像はイメージです。

※上記内容は、リリース時点(5月19日)の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



