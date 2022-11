[大和ハウス工業株式会社]

~黄金の茶室、殿の間、姫の間、忍の間など、楽しくエンターテインメントステイ~



大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシアおよび株式会社コスモスホテルマネジメントは、大阪の象徴のひとつである“大阪城”をテーマに、ロビーフロアに「甲冑(鎧兜)」や「黄金の茶室」をしつらえ、殿や姫君、若君、忍者をモチーフにしたコンセプトルームのある、アパートメントホテル『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』を、2022年11月24日(木)に開業します。







船場は、かつて大阪城築城と共に発展し、流通の拠点として暮らしや商売が賑わったエリアです。大阪繁栄の歴史や文化を今に継承する、この土地の象徴として“大阪城”をテーマに、エンターテインメントな趣向をこらしたアパートメントホテル『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』が誕生します。



特長1:“大阪城”をデザインモチーフに装飾をこらした、ロビーエントランス

特長2:最上階は天守閣?「殿の間」「姫の間」「若の間」「忍の間」といったコンセプトルーム

特長3:自宅のようにリビング・ダイニングでリラックスできる広い客室



『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』は、広い客室に、キッチン、リビング・ダイニングスペースを備えた都市型アパートメントホテルです。家族や仲間、友人など、みんなと一緒に過ごす旅の楽しさを提供します。個人旅行客の入国解禁、全国旅行支援「日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン2022」の推進、そして、大阪万博の開催準備と、大阪はかつての活気を大きく取り戻しつつあります。海外ゲストや国内旅行者の希望や期待に応え、さらなる需要を拡大できるホテルを展開してまいります。

『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』ご予約・詳細:https://mimaruhotels.com/jp/hotel/shinsaibashi-north/



■「大阪いらっしゃい、大阪ええやん」“大阪城”をテーマにしたホテル

1. “大阪城”をデザインモチーフに装飾をこらした、ロビーエントランス

1階のロビーエントランスに足を踏み込むと、まず目に飛び込んでくるのが、原寸大の「甲冑(鎧兜)」と掛け軸をあしらった「黄金の茶室」へ続き、ゲストをあっと驚かせます。陣羽織を着て甲冑と記念撮影をしたり、石垣に見立てた外壁にMIMARUマークの刻印を探して遊ぶなど、ホテル滞在中も大阪の街の余韻を味わっていただけるように工夫を凝らしました。



2.最上階は天守閣?「殿の間」「姫の間」「若の間」「忍の間」といったコンセプトルーム

最上階にしつらえた、殿の間(定員6名)・姫の間(定員4名)・若の間(定員4名)と、2階にある忍の間(定員6名)は、客室入口で靴を脱ぐところから日本を感じていただけます。殿、姫君、若君、忍者それぞれのモチーフに合わせ、壁紙や床、建具などの素材やデザインにこだわり、写真映えする空間に仕上げました。「忍の間」には、手裏剣をはじめ、複数の忍具のレプリカなどを入れた隠し箱を仕掛けており、お部屋のどこにあるのか探して遊べます。日本文化に関心の高い海外ゲストはもちろん、国内ファミリーの記念日旅行、ご友人同士のパーティーなどにもおすすめです。



3.自宅のようにリビング・ダイニングでリラックスできる広い客室

全室リビング・ダイニングに加え、使いやすいキッチンに食器や調理器具も充実しています。地元の食材で料理をしたり、人気店のテイクアウトを利用するなど、“食いだおれの街”大阪の食体験を存分に味わえます。大阪の一等地にありながら広い客室で、中長期の滞在でも自宅のようにリラックスしてお過ごしください。



■ みんなで泊まる『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』スタッフおすすめのモデルプラン

2泊3日「シンガポールからファミリーで大阪エンターテインメント旅」忍の間ご利用

1日目

PM 5:00 関空からリムジンバスで心斎橋へ。徒歩でホテルまで移動。

PM 5:15 チェックイン。ロビーの甲冑、忍の間の仕掛けにみんなで大はしゃぎ!

PM 7:00 道頓堀まで、ディナーにおでかけ。記念写真もいっぱい撮影。

PM 9:30 ダイニングのある広いお部屋でのびのび。フライトの疲れも癒される。





2日目

AM 8:00 目当ての菓子パンやスイーツをコンビニでゲットして、ダイニングで朝食。

AM 9:30 行動開始!ショッピング&テーマパークにGO!

PM 6:00 ホテルに戻って、ちょっとゆっくり。今晩は、大阪B級グルメの食べ歩き。

PM 9:00 歴史や文化を感じるロビーやお部屋で、滞在中ずっと日本&大阪の旅気分が続く。

3日目

AM10:45 ロビーの甲冑前で、陣羽織を着て思い出の記念撮影。



1泊2日「家族4人で大阪満喫ステイ」ファミリーアパートメントルームご利用

1日目

AM10:00 フロントに荷物だけ預けて、テーマパークへ!

PM 6:30 くたくたになるまで遊んで帰って、さあチェックイン。

PM 7:00 今日はテイクアウトをダイニングテーブルに並べて、家族だけの気楽な晩ごはん!

PM10:00 バンクベッドで遊んでいた子ども達を寝かせて、夫婦でちょっと一杯。





2日目

AM 9:00 お部屋で朝食。城や文化に興味がそそられて、大阪城見物にお出かけ。



1泊2日「高校時代の仲間6人で宴会ステイ」殿の間ご利用

1日目

PM 6:00 地元の幹事2人は先にチェックイン。帰阪組4人も無事に到着。

PM 8:00 ご当地グルメのデリバリーと料理上手なメンバーが腕を振るって宴会準備完了。

PM 9:00 非日常の美しい客室内で、写真撮影に盛り上がる!

PM10:30 地元在住の1人は、翌朝の予定があって泣く泣く帰宅。

PM11:00 プロジェクターで懐かしい映画を上映。このまま朝まで飲み明かしそう。





2日目

AM 8:00 近所の喫茶店でモーニング。「やっぱり、大阪ええやん、また帰ってくるわ!」



■ 『MIMARU大阪 心斎橋 NORTH』について

『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』は、心斎橋・長堀橋駅から徒歩圏内にありながら、居住者も多く、落ち着いた雰囲気のある南船場に位置する都市滞在型のアパートメントホテルです。全室キッチン、リビング・ダイニングつきで、ハリウッドベッドとバンクベッドを設けたファミリーアパートメントルーム(4名定員/6名定員)をはじめ、最大8名で一緒に食事を楽しめるファミリーシアターアパートメントルーム(8名定員)など全49室、36平方メートル ~79平方メートル の客室で構成しています。1室1泊あたり26,800円~(4名利用時)、お得な連泊プランもご用意しています(※)。

※. 2022年11月時点の予定。料金は客室・時期により異なります。詳細はMIMARU公式サイトをご覧ください。







■ 『MIMARU大阪 心斎橋NORTH』施設概要

所在地:大阪府大阪市中央区南船場2-4-18

交通:Osaka Metro 堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 徒歩2分、Osaka Metro 御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩7分

施設:地上14階建、客室49室、ランドリー

延床面積:2,812.69平方メートル

オープン:2022年11月24日(木)

ホームページ: https://mimaruhotels.com/jp/hotel/shinsaibashi-north/



|コスモスイニシアについて|(本社:東京都港区、社長:高智 亮大朗、HP:https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動においてCSVを実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。



|コスモスホテルマネジメントについて|(本社:東京都港区、社長:藤岡 英樹、HP: https://www.cigr.co.jp/chm/)

コスモスホテルマネジメントは、 “みんなで泊まる”アパートメントホテル ミマル(APARTMENT HOTEL MIMARU)を運営しています。キッチン、リビング・ダイニングスペースを備えた約40平方メートル からの広い客室で、家族や仲間とみんなで一緒にくつろいで過ごし、暮らすような旅を楽しむ。トキメキや発見の扉を開き、いままでの価値観が変わるような、新しい日本に出会う。MIMARUでは、“Unlock Your Japan”をタグラインに、世界の国々から集まった日本が大好きなスタッフたちが、みなさんと一緒に旅をつくっていきます。

MIMARU公式HP:https://mimaruhotels.com/





