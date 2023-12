[アマゾンジャパン合同会社]

「SUMMER SONIC 2023」東京公演の本イベントの収録映像を12月29日(金)20:00より配信







Amazon Musicは、12月29日(金)20:00より、 「"so sad so happy" Curated by Gen Hoshino at SUMMER SONIC BEACH STAGE」の収録映像をTwitchのAmazon Music Japan チャンネルにて配信します。本イベントは、千葉・ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ、大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で開催された音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」において、8月19日に東京公演のビーチステージで実施されました。最新シングル『光の跡/生命体』のリリースが発表され、大きな注目を集めている星野源が、7年振りの出演となるSUMMER SONICでキュレーションを担当し、音楽を愛する友人たちと共に海外アーティストを中心に作り上げ、会場を盛り上げた特別なステージの模様をお楽しみいただけます。

Amazon Music JapanチャンネルURL: https://www.twitch.tv/amazonmusicjp







また、出演アーティストの楽曲をフィーチャーしたプレイリスト「"so sad so happy" Curated by Gen Hoshino at SUMMER SONIC BEACH STAGE」をAmazon Musicにて本日より公開しています。本プレイリストをお楽しみいただくには、Amazon Music Unlimitedへのご登録が必要となります。

プレイリストURL:

https://www.amazon.co.jp/music/player/playlists/B0CPM7WCCF





【収録映像出演アーティスト一覧(出演順)】

・ ペトロールズ

・ UMI

・ サイトウ"JxJx"ジュン

・ CAMILO

・ ALI SHAHEED MUHAMMAD (A Tribe Called Quest)

・ DJ豊豊

・ 星野源

※本番組におけるライブ映像配信アーティストは予告なく変更となる場合がございます。



Artist Profiles

星野源



1981年、埼玉県生まれ。音楽家・俳優・文筆家。

2010年に1stアルバム『ばかのうた』にてソロデビュー。2016年10月にリリースしたシングル『恋』は、自身も出演したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌として社会現象とも呼べる大ヒットとなる。2019年、日本人男性ソロアーティストとして5人目の快挙となる、自身初の5大ドームツアー「星野源 DOME TOUR 2019 『POP VIRUS』」を開催し、計33万人を動員。2021年、シングルパッケージ『不思議/創造』をリリース、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で「不思議」が1位を獲得するなど大ヒットを記録した。2022年4月リリースの「喜劇」(アニメ「SPY×FAMILY」エンディング主題歌)がSpotifyのグローバルバイラルチャートで軒並み上位にランクインするなど、国内外でのバイラルヒットを記録。2023年8月に「生命体」(世界陸上・アジア大会TBS系テーマ曲)、9月には配信EP『LIGHTHOUSE』と話題作を立て続けにリリース、12月27日には約2年半ぶりのシングルパッケージ『光の跡/生命体』のリリースが予定されている、



俳優として、2020年に映画『罪の声』(土井裕泰監督)に出演し、第44回日本アカデミー賞優秀助演男優賞、第45回報知映画賞助演男優賞を受賞。ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(16/TBS)、『プラージュ』(17/WOWOW)、『いだてん~東京オリムピック噺~』(19/NHK)、『MIU404』(20/TBS)、『17才の帝国』(22/NHK)など出演作多数。アニメ映画『夜は短し歩けよ乙女』(17/湯浅政明監督)では声優として初主演を務め、アニメ映画『未来のミライ』(18/細田守監督)にも出演。



また、作家として著書『蘇える変態』、『働く男』、『そして生活はつづく』、『星野源雑談集1』『いのちの車窓から』を刊行。幅広い活動が評価され、2017年3月には第9回伊丹十三賞を受賞。



2016年3月からはニッポン放送でレギュラー番組「星野源のオールナイトニッポン」がスタート。2017年には第54回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJパーソナリティ賞を受賞した。



