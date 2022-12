[株式会社マッシュホールディングス]

<12月9日(金)発売>手描きタッチのオリジナル柄で表現した、ブラウスやバッグなど全4型が登場



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」はディズニー映画『ふしぎの国のアリス』とのスペシャルコレクションアイテム4型を、2022年12月9日(金)12:00よりオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」、全国直営店にて発売しております。









1951年に公開され、世界中のファンに愛され続けているアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』。

この冬、CELFORD初となるDisney作品とのコレクションが実現しました。

夢と冒険あふれる『ふしぎの国のアリス』の世界観を、手描きタッチのキャラクターや草花で表現した、クラシカルで上品な洋服と小物たち。

特別な日はもちろん、毎日のお出かけまで、身に纏うだけで心踊るひと時と素敵な出会いを運んできてくれそうです。





商品ラインアップ(全4型)



01.BLOUSE







Alice in wonderland / Blouse 24,200yen



軽やかに揺れるフリルを肩の内側にあしらい、顔周りに立体感が出るデザインに仕上げています。ボウタイリボンは取り外しも可能でフォーマルすぎない印象に仕上げた低めのスタンドカラーもポイントです。





02.SKIRT







Alice in wonderland / Skirt 25,300yen



Iラインを強調してくれる細やかなプリーツスカート。ウエストベルト部分を太めに作っているので、トップスインでもすっきりとした印象で着用できます。後ろゴム仕様なのでリラックスした履き心地に。





03.Bag







Alice in wonderland / Bag 18,700yen





04.Pass Case







Alice in wonderland / Pass Case 8,800yen



バッグはCELFORDの定番人気"ビジュースタッズバッグ"と同型デザイン。マチがしっかりあるので、小振りなサイズ感ながらも容量たっぷりなのが特徴。パスケースは引き手にアリスを象った彫刻と、Cのイニシャルモチーフが付いた特別な仕様。ホリデーシーズンのプレゼントにもおすすめのアイテムです。







カラー別コーディネート紹介



「BLUE」

優しく可憐なブルーは

特別な日のお呼ばれ服にも





Set Up







Alice in wonderland / Blouse 24,200yen

Alice in wonderland / Skirt 25,300yen





1枚で主役級の存在感をもたらしてくれる、爽やかな総柄ブルー。細かなプリーツが施されたシフォンジョーゼットを使用しているので、手描きタッチのボタニカル 柄が上品に引き立ちます。ブラウスとスカートはセットアップで着用すると、まるでワンピースのようにも楽しめます。動くたびに描かれたキャラクターたちが軽やかに躍動し、心踊る世界観を堪能できます。







With Coat





Alice in wonderland / Bag 18,700yen

Coat 37,300yen



白をベースにしたプリント柄は、オールホワイトコーデのアクセントとしても最適。冬の街に映える、イノセントな存在感が際立つ装いに。









「GRAY BEIGE」

聡明さを引き出してくれる

エレガントなグレーベージュ











With Pants







Alice in wonderland / Blouse 24,200yen

Alice in wonderland / Bag 18,700yen

Pants 15,400yen





華やかな総柄を、洗練された落ち着いたトーンに魅せてくれるグレーベージュ。繊細なフリルやプリーツがより引き立つカラーなので、1枚で女性らしく知的に着こなすことができます。どんな色にも馴染みやすいので、お気に入りのカラーパンツを合わせて鮮度のある装いをお楽しみください。





With Knit







Alice in wonderland / Skirt 25,300yen

Knit 15,400yen





袖に大胆なラッフルがデザインされたニットに、ドレープの美しいスカートを合わせた女性らしく品のあるスタイル。落ち感のあるプリーツと繊細な色柄効果で、シャープな印象に仕上げてくれます。





(価格は全て税込み表記)



詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。

■CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE:< https://celford.com >

■USAGI ONLINE:< https://usagi-online.com/brand/celford/ >



発売について



■全国直営店発売日:12月9日(金)

( https://celford.com/Page/shoplist.aspx )



■オンライン発売日:12月9日(金)正午

・CELFORDオフィシャルオンラインストア( http://www.celford.com )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )





『ふしぎの国のアリス』について



1951年に公開された、ウォルト・ディズニープロダクションのアニメーション映画。

白うさぎのあとを追って頭から穴に落ちたときから、アリスのふしぎな旅が始まります。トゥイードル・ダムとトゥイードル・ディー、チェシャ猫といった謎のキャラクターたちに出会ったり、ティーパーティーで“誕生日じゃない日″をお祝いしたり、ハートの女王を怒らせて家来のトランプ兵たちに追いかけられたり…。

そんな世界を冒険するさまを描いている。



CELFORD(セルフォード)について







2018年春にデビュー。コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国4店舗、計28店舗展開しています。(12月12日時点店舗数)

<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/





<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。









企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-15:16)